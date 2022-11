Olanda-Qatar ai Mondiali 2022, dove vederla in TV e streaming: orario, canale Rai e formazioni Olanda-Qatar è una partita valida per il gruppo A e per il 3° turno della prima fase a Gironi dei Mondiali. L’Olanda è quasi qualificata, il Qatar già eliminato. Partita in diretta su Rai 1 e su RaiPlay e calcio di inizio fissato per le 16:00.

A cura di Alessio Pediglieri

Olanda-Qatar si gioca oggi alle 16:00 in contemporanea all'altra partita del Gruppo A Ecuador-Senegal per l'ultimo turno della prima Fase a Gironi. Il match è in diretta TV e in streaming sulla Rai e sarà decisivo per stabilire il passaggio agli ottavi di finale.

L'Olanda di van Gaal è praticamente ad un passo dalla matematica certezza di superare il primo turno e contro il già eliminato Qatar basterebbe anche un pareggio. Ma gli orange vogliono la vittoria per dare un messaggio forte e passare il turno da primi in classifica. Sarà però fondamentale anche non perdere perchè la classifica è cortissima, con Ecuador a pari punti e Senegal subito dietro a quota 3. Per il Qatar, già peggior nazionale ospitante di sempre, un Mondiale durato180 minuti: con le due sconfitte iniziali, è già ufficialmente eliminato dal torneo.

Le probabili formazioni di Olanda-Qatar. Per Van Gaal ancora difesa a tre con de Ligt, van Dijk e Aké. Klaassen e de Jong formeranno il duo di mediana, con Gakpo già a segno, a supporto. Il Qatar dovrebbe sistemarsi con il classico 5-3-2, provando un turnover che darebbe visibilità anche ad altri giocatori convocati, nell'ultima occasione di mettersi in mostra al Mondiale.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari.

Dove vedere Olanda-Qatar in diretta TV e in streaming sulla Rai

Olanda-Qatar si gioca alle 16:00 di oggi in contemporanea all'altra partita del Gruppo A, Ecuador-Senegal. Di fronte gli orange di Van Gaal e i padroni di casa già eliminati dal torneo. La partita è in diretta TV sul Digitale Terrestre su Rai 1 con cronaca affidata a Stefano Bizzotto mentre il commento tecnico sarà quello di Lele Adani. Olanda-Qatar sarà visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi anche in streaming dove si potrà utilizzare il servizio messo a disposizione dalla Rai. Il portale RaiPlay per chi volesse collegarsi direttamente da pc, mentre l'app dedicata per i devices mobili.

Mondiali 2022, la classifica dell'Olanda e del Qatar nel girone A

Olanda ancora imbattuta e prima del girone ai Mondiali, Qatar ultimo a zero punti e già eliminato. Il testa-coda del Girone A che si è ridotto ad una corsa a tre per le qualificazioni agli ottavi di finale. Gli orange guidano insieme all'Ecuador, ma il Senegal è pronto a insidiare come terzo incomodo.