Olanda-Italia oggi in Nations League, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: le formazioni della partita L’Italia affronterà l’Olanda nella finale per il terzo posto della UEFA Nations League: la partita si gioca oggi alle 15:00 a Enschede e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo la sconfitta contro la Spagna in semifinale, l'Italia di Mancini torna in campo a Enschede contro l'Olanda nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. La partita Olanda-Italia si gioca oggi, domenica 18 giugno, alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay. Le due nazionali arrivano a questa sfida dopo aver perso, rispettivamente, contro la Croazia ai supplementari e contro la Spagna ( che stasera si affrontano per il titolo) per un gol subito negli ultimi minuti.

L'Italia vorrà dunque quantomeno arrivare terza, come accaduto contro il Belgio nell'ultima edizione giocata proprio nel nostro Paese. Nonostante la poca importanza della posta in palio,

Le probabili formazioni di Olanda-Italia: Mancini potrebbe sfruttare questo match per far giocare qualche giocatore che ha trovato poco spazio nelle rotazioni azzurre ma che fa ampiamente parte del progetto del Ct di Jesi. In attacco infatti potrebbe rivedersi Retegui con Gnonto mentre in difesa si gioca una chance Buongiorno, in dubbio Bonucci. L'Olanda invece dovrebbe cambiare poco vogliosa di fare bella figura davanti al proprio pubblico.

Partita: Olanda-Italia

Quando: domenica 18 giugno 2023

Orario: 15:00

Dove: De Grolsch Veste, Enschede

Canale TV: RaiUno, Sky Sport

Diretta streaming: Raiplay, Sky-Go, NOW

Competizione: Nations League, finale terzo-quarto posto

Olanda-Italia dove vederla in TV sulla Rai: il canale in chiaro

Olanda-Italia sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky che metterà a disposizione dei propri abbonati la sfida in diretta su Sky Sport Uno (201) e anche al canale 251. La sfida tra Orange e Azzurri sarà inoltre trasmessa in chiaro su Rai Uno.

Dove vedere la partita Olanda-Italia in streaming gratis

La finale terzo-quarto posto tra Olanda e Italia sarà inoltre trasmessa in streaming sull'app di Sky Go disponibile per dispositivi mobili e riservata ai soli abbonati Sky. Possibilità di vedere la partita in streaming pure su Now. Olanda-Italia andrà in onda anche su Rai Play disponibile su app o tramite collegamento al sito.

Nations League, le probabili formazioni di Olanda-Italia

L'Olanda potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 che vedrebbe in campo gli uomini di prima scelta del Ct Koeman. Dumfries e Aké agiranno come terzini con Geertruida e Van Dijk mentre Malen, Koopmeiners e Simons agiranno alle spalle di Gakpo.

Nell'Italia invece potrebbe cambiare qualcosa. Meret in campo al posto di Donnarumma in porta con la possibilità di vedere Buongiorno, Toloi e Darmian nella difesa a tre. Di Lorenzo esterno alto con Spinazzola a sinistra mentre Frattesi, Verratti e Pellegrini agiranno in mediana. Retegui-Gnonto potrebbe essere invece la coppia d'attacco titolare.

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons; Gakpo. All. Koeman.

ITALIA (3-5-2): Meret; Toloi,Buongiorno, Darmian; Di Lorenzo, Frattesi, Verratti, Pellegrini, Spinazzola; Retegui, Gnonto. All. Mancini.