Il mercato invernale si sta concludendo con i colpi più interessanti che si contano sulle dita di una sola mano. Colpa della recessione globale figlia della pandemia che ha messo in ginocchio tutte le realtà sportive, anche i colossi del calcio internazionale. In Spagna stanno vivendo giorni delicatissimi realtà come Real Madrid e Barcellona, in Italia non c'è margine di scambio tra club se non per qualche prestito o rientro illustre, in Inghilterra vige la regola del risparmio. Nessuno può spendere, nessuno può permettersi investimenti importanti. Con le classiche eccezioni che confermano la regola, come il Psg dello sceicco Al–Khelaifi.

L'ultima indiscrezione riguarda il capitano e bandiera madridista, Sergio Ramos giunto oramai alla soglia dei 35 anni ma considerato ancora una volta un punto di riferimento difensivo di caratura internazionale. Tanto che l'ultima offerta shock arrivata da Parigi da parte dello sceicco è da capogiro: 45 milioni totali per un ingaggio da mille e una notte: 15 milioni all'anno fino al 2024. Irrinunciabile, per il giocatore.

Lo riporta ‘Onda Cero‘ che è convinta della fattibilità dell'operazione in tempi brevi, entro le scadenze della sessione invernale. Al–Khelaifi starebbe infatti pensando al nazionale spagnolo pe rinforzare la squadra in vista del rush finale tra campionato e coppe. La trattativa sarebbe stata già avviata con la proposta del Psg pronta a essere rispettata: in caso di assenso, Sergio Ramos andrebbe a guadagnare quasi il doppio dei soldi messi che prende oggi dal Real Madrid.

A restare a bocca asciutta sarebbe proprio la Casa Blanca che nei mesi scorsi non ha trovato l'accordo con il difensore che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A gennaio si può liberare a parametro zero, con il Real Madrid che non può capitalizzare l'eventuale cessione. L'unica scelta è provare a frenarla fino a fine stagione e riaprirla a fronte di una buonuscita immediata su cui capitalizzare. Tra Ramos e il Real – a fine ciclo Zidane e in odore di rifondazione tecnica – l'amore si è consumato nei mesi scorsi con le frizioni nate tra giocatore e presidenza in fase di rinnovo.

Il PSG – dice Onda Cero – ha avuto la pazienza di attendere e adesso calare il tackle decisivo che porterebbe uno dei centrali migliori al mondo alla corte di Parigi. Dove c'è sempre il sogno Messi, altro colpo impossibile di mercato che potrebbe trasformarsi in realtà a suon di milioni di euro.