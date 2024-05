video suggerito

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan: De Zerbi in corsa, tutti i nomi da Fonseca ad Antonio Conte Il Milan sceglie il prossimo tecnico dopo Pioli. Il criterio sembra ridurre la lista dei possibili candidati alla panchina: budget d’ingaggio contenuto e profilo collaborativo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan: Fonseca (al centro) è il nome più caldo rispetto a Conte ma prende quota De Zerbi, che ha lasciato il Brighton.

C'è una sola cosa che interessa ai tifosi del Milan: sapere chi sarà il prossimo allenatore dopo Stefano Pioli. Di riflesso, s'alimenterà anche la curiosità per le trattative di calciomercato ma il nome del tecnico è rebus ancora irrisolto. Quando sarà sbrogliata la matassa? La scelta è nelle mani di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e dovrebbe esser presa entro la fine del mese, a campionato concluso. Il filo rosso è chiaro: niente rischi, né investimenti onerosi per figure che tengono l'asticella dell'ingaggio alta/altissima.

Non manca molto anche alla luce delle ultime indiscrezioni che danno Paulo Fonseca (ex Roma) quale candidato ‘più caldo' rispetto ad altre ipotesi trapelate. "Prenderò una decisione entro la prossima settimana", ha ammesso il portoghese che è in scadenza di contratto con il Lille e si lascia ancora un po' di margine per capire cosa vuol fare il club francese: se rinnovargli la fiducia oppure dirsi addio, ognuno per la sua strada.

Nella rosa dei papabili c'è anche un connazionale, Sergio Conceiçao, pista che sembra essere finita in secondo piano. Sullo sfondo resta la suggestione Antonio Conte (che scalda l'animo del popolo, un po' meno quello della dirigenza per i costi che comporta) mentre, complice l'addio ufficiale al Brighton, ha preso quota la figura di Roberto De Zerbi, che riscuote consensi importanti tra i rossoneri. C'è ancora un profilo, ‘vecchia' conoscenza dei rossoneri: Mark van Bommel (47 anni), attualmente sulla panchina dell’Anversa che lascerà a breve. L’ex centrocampista rossonero piace per lo stile di gioco.

Paulo Fonseca, ex Roma, il nome più caldo

Il pareggio per 2-2 al 92° del Nizza ha rotto le uova nel paniere al Lille, che ha mancato la qualificazione alla Champions. Un risultato che potrebbe aver segnato la fine dell'esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina del club francese: è durata 90 partite con una media punti di 1.79. Il Marsiglia (semifinalista di Europa League battuto dall'Atalanta) ha bussato alla sua porta ma la risposta del tecnico è stata chiara: no. Ha in mente altro. E questo altro è il Milan che per tradizione e opportunità di calcare il palcoscenico della Super Champions è avventura da accettare a occhi chiusi.

Paulo Fonseca, ex Roma, in uscita dall'esperienza con il Lille.

Una stima reciproca, considerate le qualità riconosciute al tecnico: una su tutte, la capacità di lavorare ‘spalla a spalla' con la società e ‘arrangiarsi' (come si dice in gergo) con il materiale a disposizione. Quanto a Conceiçao, la fiammata d'interesse delle scorse settimane s'è spenta in fretta e adesso scalda meno.

Il fascino di Roberto De Zerbi, libero da impegni col Brighton

Una trattativa vera e propria non c'è ancora. Ma che nel Milan ci sia molta attenzione nei confronti di Roberto De Zerbi non è un mistero. Ha salutato il Brighton in lacrime dopo due stagioni intense: la qualificazione storica in Europa League è l'exploit che lo ha posto sotto i riflettori oltre all'identità di gioco; quest'anno non è riuscito ancora il miracolo ma l'11° piazzamento in Premier League non è poi da buttare per una squadra e una società che ha budget contenuti.

Ora che De Zerbi non è più sotto contratto diventa maggiormente appetibile: in precedenza per liberarlo sarebbero serviti qualcosa come una quindicina di milioni. Adesso no, dinanzi a una chiamata il suo cuore rossonero (ha iniziato nel settore giovanile del ‘diavolo') tornerebbe a battere fortissimo.

Antonio Conte piace ai tifosi ma ha un difetto: il budget elevatissimo

Averlo al Milan anche se è stato all'Inter. Antonio Conte è la soluzione che che desta consensi tra il popolo rossonero. Del resto, è già successo per Pioli fino a definirlo on-fire per la conquista dello scudetto, perché non dovrebbe essere così anche per l'ex della Nazionale che sembra garanzia di successo? Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i conti, le richieste, valutazioni di compatibilità caratteriale che pure hanno un peso nella scelta.

Anzi, al netto dell'appeal per la piazza, quello dell'ex Tottenham (che fino a qualche giorno fa era nell'orbita del Napoli) è uno dei nomi scivolati ai margini nel raggio d'interessi. C'è, è lì. Ma le somme da investire (solo di lui) e la voglia di influire anche sul mercato sono riflessioni che lo tengono nel cono d'ombra.