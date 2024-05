video suggerito

Per il Milan torna di moda Conceicao, in lizza per la panchina con altri due allenatori portoghesi Sergio Conceicao è il nome nuovo per la panchina del Milan. Il tecnico portoghese si gioca l’eredità di Poli con Fonseca, Amorim, De Zerbi e van Bommel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è un altro candidato per la panchina del Milan, il suo nome è Sergio Conceicao. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Parma da anni viene affiancato a squadre di Serie A, ma ora pare nel radar dei rossoneri, nonostante abbia da poco rinnovato il contratto con il Porto. I dirigenti milanisti starebbero valutando anche altri due allenatori portoghesi: Paulo Fonseca e Ruben Amorim.

Sergio Conceicao può liberarsi dal Porto

Conceicao nelle ultime stagioni ha guidato il Porto, con i Dragoni ha vinto 10 trofei, ed ha recentemente prolungato il contratto fino al 2028. Ma quel rinnovo potrebbe diventare ben presto carta straccia, perché il tecnico aveva sostenuto l'elezione di Pinto da Costa, che però ha perso lo scettro dopo 42 anni. E il nuovo presidente Andre Villas Boas potrebbe decidere di cambiare. La situazione è intricata e la mossa potrebbe farla l'ex centrocampista che ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi. Il Milan lo avrebbe sondato, tramite il suo agente, Jorge Mendes.

Gli allenatori candidati per la panchina del Milan

Il nome di Lopetegui, che era stato quello più forte per qualche giorno è uscito dai radar. Quello di De Zerbi tiene, ed è l'unico allenatore italiano preso in considerazione per il post-Pioli. Al momento quelli con più chance sono tre allenatori portoghesi: Sergio Conceicao, che al momento pare un pizzico in vantaggio, Paulo Fonseca, vecchia conoscenza della Serie A essendo stato per due anni l'allenatore della Roma, e Ruben Amorim, giovane allenatore che era stato preso in considerazione anche dal Liverpool per il post Klopp, ed è in lizza per la panchina del West Ham.