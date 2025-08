Nunez proposto al Milan per rinforzare l’attacco: la posizione dei rossoneri con Vlahovic sullo sfondo

Darwin Nunez accostato al Milan. Già questa è una novità importante in ottica mercato per i rossoneri i quali fino a qualche settimana fa sembravano orientati a tuffarsi su Dusan Vlahovic per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ebbene secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra ci sarebbe stato un primo approccio dei rossoneri nei confronti dei Reds per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore è stato proposto a Tare.

Non si è ancora parlato di cifre ufficiali, o di possibili accordi trovati con il giocatore e il suo entourage, ma una sorta di sondaggio esplorativo per valutare un affare che sarebbe sicuramente importante per il Milan. Nunez sembrava molto vicino al Napoli a inizio luglio ma poi il club partenopeo ha deciso di rinforzare il proprio attacco con Lorenzo Lucca. Da capire adesso in che modo vorrà impostare l’operazione al Milan qualora desse il via ufficiale all’affare Nunez.

Nunez in campo esulta durante l’ultima amichevole del Liverpool.

Ciò che è sicura è la volontà dell’uruguaiano. Il Liverpool non ha mai nascosto la possibilità di poterlo cedere a fronte però di cifre sicuramente molto alte. Somme che probabilmente il Milan ad oggi non vorrà spendere ponderando al massimo una strategia in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. Dal canto suo ad oggi, secondo i media inglesi, Nunez pare orientato a trasferirsi in Spagna o altrove in Europa piuttosto che in destinazioni più lontane. Come l’Arabia ad esempio.

La mossa di Simone Inzaghi e l'Al Hilal per Nunez

Di fatto l’Al Hilal di Simone Inzaghi in queste ore aveva espresso interesse per Nunez ma senza trovare ancora l’accordo col giocatore, il Liverpool e il suo entourage. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano per Nunez si era mossa addirittura in prima persona lo stesso Inzaghi che vuole fortemente il giocatore ma al momento non si è ancora arrivati alla chiusura dell’affare.

Per questo il Milan potrebbe inserirsi e cercare di capire se ci saranno margini per poter ingaggiare il giocatore, anche negli ultimissimi giorni di mercato. Resta dunque in standby Vlahovic che Allegri ha già allenato. Il serbo è ai margini della Juventus e come confermato dal direttore generale Comolli partirebbe solo a fronte di un’offerta in linea con il suo valore di mercato. In attesa di valutazioni del Milan in merito Vlahovic è stato anche proposto al Manchester United per rinforzare l'attacco dei Red Devils.