Nonge è costretto a scusarsi dopo Napoli-Juve: a soli 18 anni si assume tutta la responsabilità Nonge ha sentito di doversi scusare con la Juventus dopo il rigore commesso a Napoli per fallo su Osimhen. Il giovane talento bianconero a 18 anni pubblica un lungo post sui social.

Nonge ricorderà per diverso tempo la notte del Maradona che ha visto il Napoli vincere contro la Juventus. Il giovane talento bianconero, che compirà 19 anni a maggio, è stato protagonista in negativo per i bianconeri dopo il fallo da rigore commesso su Osimhen proprio nel finale di partita. Allegri l'aveva mandato in campo nella ripresa e l'impatto con la gara non era stato nemmeno male ma in 14 minuti totali di gioco ciò che verrà ricordato di lui è stata soprattutto quell'ingenuità sull'attaccante nigeriano. Risultato? Gol del Napoli e Allegri lo sostituisce subito.

Il fallo di Nonge su Osimhen nonostante la presenza di Bremer e Rugani a fare da scudo.

Per un ragazzo così giovane la decisione dell'allenatore livornese è quasi vissuta come un'umiliazione. Una sorta di doppia batosta e responsabilità totale di quanto accaduto. Nonge è stato sicuramente colpevole di aver commesso un fallo piuttosto inutile su Osimhen dato che il giocatore del Napoli era spalle alle porta con due difensori bianconeri a fare muro, ed è stato poi lento sulla respinta per il gol di Raspadori. La sostituzione l'ha dunque smontato definitivamente e a 18 anni, anche con un pizzico di personalità, si ritrova a chiedere scusa a tutti sui social.

L'ha fatto con un messaggio mandato online direttamente dal suo profilo Instagram. Nel mezzo due fotografie che lo ritraggono sul terreno di gioco del Maradona mentre tenta, in quei 14 minuti, di essere utile alla causa bianconera. "Ho commesso un errore e mi assumo tutta la responsabilità – scrive Nonge – Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, vi ringrazio per il vostro supporto. Ora ci vorrà il tempo necessario di resettare e rimanere concentrati sulla finale della stagione".

Il momento in cui Nonge viene sostituito da Allegri.

Il suo post è un misto tra delusione e personalità. Non è scontato infatti che a 18 anni un ragazzo come Nonge possa avere la forza di riconoscere i propri errori pubblicamente e scusarsi con il popolo bianconero per quel fallo su Osimhen. Sente il peso della responsabilità, che in questi casi è però sempre dell'allenatore, Allegri nello specifico. Forse la sostituzione del giovane belga da parte del tecnico livornese è stata un po' affrettata ma Nonge avrà sicuramente la possibilità di riscattarsi al più presto.