Nonge sciagurato in Napoli-Juve, Allegri lo distrugge: lo mette e lo toglie nel giro di 14 minuti Nonge protagonista in negativo in Napoli-Juventus, con il fallo costato il rigore da cui è nato il 2-1. Allegri lo ha tolto dopo 14′

A cura di Marco Beltrami

Dopo il momentaneo pareggio di Chiesa, la Juventus pensava di uscire dal Maradona con un risultato positivo per il Napoli. E invece l'errore di Nonge in occasione del calcio di rigore concesso agli azzurri, ha dato alla formazione di Calzona la possibilità di riportarsi avanti e conquistare i tre punti. Serata disastrosa per il giovane centrocampista di Max Allegri.

Anche alla luce della doppia defezione in mediana di McKennie e Rabiot, il tecnico della Juventus ha gettato nella mischia nel secondo tempo Nonge dopo essere stato costretto a scelte quasi obbligate. Il classe 2005 al minuto 76′ ha sostituito Miretti, per provare a dare nuova linfa al reparto mediano. E le cose sembravano inizialmente funzionare visto che c'è stato anche il suo zampino nell'azione che ha portato al gol del pareggio di Federico Chiesa.

Purtroppo però la sua pagella è diventata fortemente negativa intorno al minuto 85′. Il centrocampista alla sua seconda presenza in Serie A dopo i pochi minuti con la Salernitana, ha contrastato in malo modo Osimhen, sul quale già c'erano Rugani e Bremer. Intervento sciagurato in area della Juventus da parte di Nonge che è finito con il piede sinistro su quello destro del bomber nigeriano. Un fallo evidenziato grazie all'ausilio del Var e costato di fatto alla Juventus la sconfitta, in un momento in cui l'inerzia sembrava essere dalla sua parte per il pareggio di Chiesa.

Grande rammarico di Nonge che non ha avuto poi molto tempo però per provare a riscattarsi. Infatti al minuto 90′ Allegri lo ha sostituito con Danilo. Un difensore d'esperienza nonché un leader, per provare a sfruttare la sua esperienza e abilità sui calci piazzati magari. La partita maledetta di Nonge è durata dunque appena 14′, dopo l'ingresso e l'uscita nel secondo tempo. Una bocciatura per questo ragazzo che ha comunque tutto il tempo per crescere e imparare anche da queste situazioni. D'altronde proprio lo stesso Allegri non ha mai nascosto la stima per il ragazzo che avrà altre chance per mettersi in mostra.