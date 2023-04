Noel Gallagher vuole l’Inter in finale di Champions con il Manchester City: “Non sono molto bravi” Noel Gallagher è un grande tifoso del Manchester City e vuole l’Inter in finale di Champions League: “Non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene”.

A cura di Vito Lamorte

Noel Gallagher è un grande appassionato di calcio ed è un grande tifoso del Manchester City. Il cantautore britannico, ex membro degli Oasis, va spesso all'Etihad Stadium a seguire la squadra di Pep Guardiola, che anche quest'anno è in lotta su tutti i fronti e proverà a vincere quanti più titoli possibili.

I Citizens sono a 4 punti dall'Arsenal capolista della Premier League, con una partita in meno disputata; si giocheranno un posto per la finale di FA Cup la settimana prossima con lo Sheffield United e sono sulla buona strada per prendersi un posto in semifinale di Champions League dopo il 3-0 rifilato al Bayern Monaco.

Ecco, proprio la massima competizione europea è l'ossessione del Manchester City e di Guardiola, che da anni sta provando a tornare sul tetto del Vecchio Continente.

L'ex membro degli Oasis ha parlato ai microfoni di Sky Sport e alla domanda sull'avversaria preferita per il Manchester City in un'eventuale finale di Champions League ha affermato: "Preferirei affrontare l'Inter perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene. In questo momento, secondo me, il Napoli è più forte del Milan. Manchester City-Napoli sarebbe sicuramente la finale più bella. I tifosi sono fantastici, mi fanno impazzire perché hanno un entusiasmo incredibile".

Dalle parole pronunciate da Noel Gallagher si nota una grande stima per il Napoli di Spalletti, che era già stato indicato anche da Guardiola come una delle migliori squadre d'Europa; e una poca considerazione per l'Inter, che sta facendo bene in Champions ma in campionato ha raccolto undici sconfitte in 30 partite e vive un momento molto complicato.

Noel ha ricevuto anche un videomessaggio di Paolo Di Canio che gli ha detto di essere un suo fan e di aspettarlo a Roma per bere isieme una bottiglia di vino rosso. Gallagher ha detto: "Lui è il migliore. Quando giocava nel Celtic, che è la mia seconda squadra, era in televisione e cantava Live Forever. Quando giocava era un mio eroe, che personalità che aveva. Lo amo".