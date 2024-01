No, Neymar non è stato svincolato dall’Al Hilal dopo la crociera degli eccessi: cosa è successo L’Al Hilal, club che sta dominando la Saudi Pro League, ha acquistato nel mercato di gennaio Renan Lodi e per fargli posto a ‘sospeso’ Neymar. Il brasiliano è stato cancellato dalla lista ufficiale dell’Al Hilal, ma non sarà ceduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Al Hilal, il club che sta dominando il campionato saudita, si è rinforzato ulteriormente nel mercato di gennaio e lo ha fatto acquistando il difensore brasiliano Renan Lodi, prelevato per 23 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia. Fin qui una notizia normale, considerati i tanti colpi dei club arabi nel 2023. Ma in realtà per tesserare Lodi è stato ‘sospeso' il contratto di Neymar. Rapidamente si sono scatenate delle illazioni sull'addio del brasiliano, che però sono state prontamente smentite. L'unica certezza è che l'attaccante è sì davvero fuori dall'elenco di Jorge Jesus.

Neymar è senz'altro il calciatore più rappresentativo dell'Al Hilal, ma è fuori dallo scorso ottobre, quando giocando con il Brasile riportò un serissimo infortunio al ginocchio, problema vero che lo terrà fuori fino al termine della stagione. L'ex attaccante di Barcellona e PSG è stato pagato 100 milioni di euro e tornerà a disposizione ufficialmente nel prossimo campionato e per questo motivo è stato ‘tagliato' dalla lista ufficiale del club che sta guidando la Saudi Pro League (17 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte).

L'acquisto di Renan Lodi ha di fatto spinto fuori dalla lista ufficiale dell'Al Hilal Neymar e da più parti c'è chi ha visto questo come un passaggio precedente alla certificazione dell'addio. Ma non è così. Le regole del campionato saudita sono chiare: sono otto gli stranieri che possono essere in rosa, con Renan Lodi il numero è salito a nove. Ed essendo l'ex 10 del Paris indisponibile i dirigenti hanno deciso di depennarlo dalla lista ufficiale, non avendo chance di poterlo utilizzare fino all'autunno prossimo.

Leggi anche Cosa è successo tra Osimhen e l'agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli

A una serie di voci che si erano alimentate nelle ultime ore, comprese quelle della rabbia del club per le immagini della crociera del brasiliano, e le parole dure di Jorge Jesus sullo stile di vita di Neymar, l'Al Hilal ha spazzato via ogni polemica dicendo che non sta valutando la possibilità di rescindere il contratto di Neymar, ma di averlo solo ‘parcheggiato' in attesa che torni disponibile. E al suo posto è stato inserito Renan Lodi, nell'attesa che venga formalizzato, più avanti, la regola che porterà all'aumento del numero degli stranieri tesserabili, che passerà da otto a dieci.