La crociera degli eccessi di Neymar si chiude in tragedia: influencer si getta in mare Carlos Mota, popolare youtuber e influencer brasiliano si è gettato in mare durante la crociera con a bordo Neymar. L'uomo, dichiarato morto, aveva trovato dei messaggi compromettenti sul telefono della fidanzata.

A cura di Marco Beltrami

La crociera di Neymar si è chiusa in tragedia. La popolare iniziativa che ha fatto tanto discutere ha avuto un epilogo terribile, con la morte di uno dei passeggeri. L'attaccante brasiliano dell'Al-Hilal fermo ai box per un brutto infortunio aveva deciso di partecipare, diventando l'uomo immagine dello stesso, ad un viaggio-evento di tre giorni su una famosa nave, dal titolo "Ney em alto mar". Oltre alle polemiche però per gli eccessi e i costi, la crociera è stata contraddistinta dalla scomparsa di Carlos Alberto Mota, youtuber e influencer.

Il 32enne si trovava a bordo della nave da crociera che durante Capodanno si è mossa da Santos a Rio de Janeiro e ritorno, ospitando feste, eventi e momenti di relax. Chi ha voluto partecipare all'iniziativa e condividere dunque il viaggio con Neymar ha dovuto spendere dai dai 1.000 ai 6.000 euro. Casinò, discoteche, sale giochi, lusso sfrenato, feste ed eccessi, con l'attaccante brasiliano molto criticato. C'è stato chi ha sottolineato come avrebbe dovuto evitare, alla luce del suo status di infortunato, per non rovinare il suo percorso riabilitativo. E invece seppur con le stampelle, Neymar si è scatenato. Non sono mancate anche le polemiche per i tanti disservizi e soprattutto per le situazioni al limite, non adatte alle famiglie che hanno partecipato all'evento portando anche bambini.

Presenti oltre a Neymar, tanti amici famosi brasiliani e non. Tra questi anche Mota per il quale le cose sono finite nel peggiore dei modi. Stando alle ricostruzioni della polizia, il popolare volto del web si sarebbe gettato in mare dopo una discussione con la sua ragazza. Dopo giorni di ricerche, nelle scorse ore il 32enne è stato dichiarato deceduto. Tutto sarebbe iniziato quando la nave si trovava a 40 chilometri dall'isola di Alcatrazces, nello stato di San Paolo: Carlos ha controllato il cellulare della fidanzata e ha trovato diversi messaggi compromettenti con altri uomini.

Vitoria Bárbara Momenso ha sottolineato come la loro relazione fosse aperta, spiegando poi: "Mentre ero in bagno, Carlos ha preso il mio cellulare. Non sapevo nemmeno di avere la password. Osservava le mie conversazioni con altri uomini e inviava screenshot agli amici dicendo che stava pensando di uccidermi. Voleva uccidermi". La famiglia del ragazzo però ha dato un'altra versione: "Carlos era praticamente rovinato. Lo ha consumato finanziariamente. Ha pagato il viaggio, perché era un suo sogno. Si è spaventato. Non lo ammetterà mai, ma è responsabile di quello che è successo. Non l'ha ucciso, ma è stata lei a farlo arrivare a questo punto". Uno scandalo che getta nuove ombre sulla crociera di Neymar.