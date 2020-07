Nicolò Zaniolo salterà Inter-Roma. Una situazione non legata agli strascichi dei rimbrotti da parte di Mancini e del mister Fonseca post Verona, per l'atteggiamento troppo molle del centrocampista offensivo, ma a problemi fisici. Il numero 22 della formazione giallorossa infatti avrebbe accusato un problema di natura muscolare. Nulla di grave per Zaniolo che sarà costretto comunque a restare ai box nel big match contro la formazione del suo passato.

Roma, infortunio per Nicolò Zaniolo che salta l'Inter. Cosa si è fatto

Uno dei grandi interrogativi della vigilia di Inter-Roma ha trovato risposta. Nicolò Zaniolo non sarà in campo al Meazza in occasione del big match valido per la 34a giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky, il talento numero 22 della formazione capitolina ha accusato oggi un risentimento muscolare al polpaccio. Un problema fisico non grave ma che lo costringerà a sottoporsi agli esami più dettagliati e dunque a restare a riposto nella sfida contro i nerazzurri. Un'assenza pesante dunque per Fonseca che perde un giocatore che cercava continuità dopo il lungo stop post intervento chirurgico al ginocchio che lo ha costretto a diversi mesi di stop.

Inter-Roma dunque perde uno dei suoi protagonisti, con Zaniolo che era uno degli ex della partita. Prima della notizia dell'infortunio, si era ipotizzato un possibile stop per motivi "disciplinari "per il ragazzo che a Verona era stato pubblicamente criticato in campo dal compagno Mancini e poi dal mister Fonseca, per il suo atteggiamento un po' troppo "lezioso" nel finale di gara. Un caso rientrato in breve tempo con lo stesso Fonseca che era pronto a convocarlo per l'Inter e in conferenza aveva spiegato: "Non c'è nessun problema tra me, lui e i colleghi. Zaniolo è stato infortunato a lungo, ora sta bene ed è un giocatore molto importante per questa squadra. Abbiamo fiducia in lui. E che nella Roma ci sia un clima pesante è solo una sensazione di chi vive all'esterno".