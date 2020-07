Quello di Roma-Verona è stato un finale concitato in casa giallorossa. Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo sono entrati in rotta di collisione, proseguendo nella discussione che era già iniziata sul terreno di gioco. Il difensore ha strigliato il compagno, reo di un atteggiamento troppo "molle". L'ex atalantino avrebbe voluto un piglio diverso da Zaniolo nell'ultima mezz'ora di gara e con il risultato in bilico. Nel post-partita anche mister Fonseca ha bacchettato il classe 1999 schierandosi dalla parte di Mancini.

Mancini-Zaniolo, lite in Roma-Verona. Cosa è successo e perché

Paulo Fonseca ha inserito Nicolò Zaniolo al 66′ di Roma-Verona, al posto di Lorenzo Pellegrini e sul risultato di 2-1. Forze fresche per cercare di aiutare la squadra a portare a casa i 3 punti, respingendo il ritorno dell'Hellas che aveva ritrovato fiducia con la rete di Pessina. L'atteggiamento di Zaniolo però non è stato gradito al compagno Gianluca Mancini: poca "garra", e scarso aiuto in fase difensiva da parte del talento classe 1999. Ne è nata una discussione accesa in campo, con l'ex atalantino che ha strigliato Zaniolo a più riprese invitandolo ad un maggiore impegno.

Il faccia a faccia è proseguito anche dopo il fischio finale, al rientro nel tunnel degli spogliatoi, con Mancini che ha trovato l'appoggio anche di alcuni compagni nel bacchettare Zaniolo in primis Veretout. Una situazione che non è sfuggita a mister Fonseca stuzzicato sull'argomento nel post-partita. L'allenatore portoghese si è schierato apertamente dalla parte di Mancini, puntando il dito a sua volta contro Zaniolo. Quest'ultimo dovrà cambiare registro soprattutto perché ha le potenzialità per fare molto di più per la Roma a detta del mister: "Mancini ha sempre un grande atteggiamento e in questo caso ha ragione: Zaniolo può e deve fare di più per aiutare la squadra e non l'ha fatto. Deve capire che quando entra deve innanzitutto lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto perché non l’ha fatto. Qui tutti devono lavorare per la squadra, non sono soddisfatto del suo atteggiamento".