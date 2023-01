Nicola esonerato dalla Salernitana, la decisione di Iervolino: chi sarà il nuovo allenatore Davide Nicola non è più l’allenatore dalla Salernitana. Il tecnico è sollevato dall’incarico dopo bruttissima sconfitta in casa dell’Atalanta e gli scarsi risultati delle ultime settimane.

A cura di Vito Lamorte

Davide Nicola esonerato dalla Salernitana. Dopo la bruttissima sconfitta in casa dell'Atalanta, il tecnico nato a Luserna San Giovanni è stato sollevato dal suo incarico dal club granata. La decisione del presidente Danilo Iervolino dopo una serie di risultati non positivi e un sodalizio che, però, si era rotto già lo scorso autunno.

Il club campano ha ancora un margine sulla zona retrocessione ma il numero uno non avrebbe gradito le ultime uscite della squadre e la debacle di Bergamo lo avrebbe convinto a cambiare subito la guida tecnica. Questo il comunicato ufficiale della Salernitana:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

In pole per sostituire il tecnico della storia salvezza della stagione 2021-2022 ci sarebbe Roberto D'Aversa, ma sono stati sondati anche i nomi di Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco. Nella lista di Iervolino ci sarebbe anche Walter Mazzarri, ma questa trattativa sembra la più difficile.

La caduta del Gewiss Stadium non è stata l'unica nell'ultima periodo per i campani, che avevano pareggiato a Torino fermando la striscia di tre sconfitte di fila con Milan, Monza e Fiorentina tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Le indiscrezioni delle ultime settimane facevano trapelare una situazione non proprio stabile intorno al tecnico, che era stato messo in discussione già in autunno ma i risultato e la buona classifica avevano occultato il tutto. La Salernitana non vince da sei giornate, l'ultima vittoria era arrivata in casa della Lazio il 30 ottobre, il connubio ha iniziato a scricchiolare.