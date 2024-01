Nico Gonzalez fa sempre la stessa cosa sui rigori e Sommer lo sapeva: perché lo ha parato Contro l’Inter Nico Gonzalez ha sbagliato il primo rigore da quando veste la maglia della Fiorentina: Sommer lo ha studiato, l’argentino ha tirato sempre allo stesso modo quest’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina e la maledizione dei calci di rigore. Dopo gli errori di Ikoné contro il Napoli e di Bonaventura contro il Sassuolo, è arrivato anche quello di Nico Gonzalez nella sconfitta contro l'Inter: il 2024 della Viola dal dischetto dice tre errori su quattro tiri dagli undici metri. Non proprio una percentuale positiva.

L'errore che più fa rumore è, chiaramente, quello di Nico Gonzalez. Il calciatore argentino si è fatto ipnotizzare da Yann Sommer e ha sbagliato il rigore del possibile 1-1.Un errore pesante, tra il primo l'altro da quando è arrivato a Firenze.

Ne aveva calciati dieci e li aveva messi infilati nel sacco tutti. Per l'esterno viola, che ieri rientrava dopo un lungo infortunio, è il secondo errore in carriera: ha mancato una sola trasformazione su 19 tentativi e quella precedente alla serataccia contro l'Inter risale a tre anni fa, quando indossava la maglia dello Stoccarda e non realizzò un penalty in una partita persa dalla sua squadra per 2-1 contro il Friburgo.

La peculiarità di Nico era che in questa stagione il calci di rigore li ha sempre tirati allo stesso modo ed è sempre riuscito a spiazzare i portieri in maniera netta: palla da una parte e estremo difensore avversario dall'altra. Una scena che si è ripetuta col Rapid Vienna nel playoff di Conference League, in campionato col Bologna e ancora nel torneo UEFA col Genk.

Sempre uguale l'esecuzione del numero 10. Saltello e piattone sul primo palo, col portiere in volo dall'altra parte. Sommer ha, evidentemente, studiato Nico ed è riuscito ad interrompere questa serie positiva dell'argentino dal dischetto in un modo che ha fatto sembrare tutto facile. A differenza degli altri che si sono mossi prima, il portiere svizzero ha aspettato prima di tuffasi e lo ha aspettato proprio lì, nella zona che il calciatore viola aveva battezzato come più comoda per lui e per la sua conclusione.

C'è stata grande polemica per il metodo usato da Nico nel tirare ma è piuttosto chiaro, così come per Jorginho, che chi ha mosso dei dubbi sull'esecuzione del calciatore argentino non aveva mai visto una partita della Viola in questa stagione. Li ha, praticamente, calciati tutti così.

Di questa situazione ha parlato anche Vincenzo Italiano nel post-partita a DAZN: "Il problema è che ci va sul dischetto deve essere convinto. Lui si prende la responsabilità, la situazione diventa particolare. Abbiamo passato due turni di coppa con rigori calciati dai difensori. È questione di lucidità. Dobbiamo riprenderci quanto lasciato: tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite".

Nonostante questi tre errori in partita, però, la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia proprio grazie ai calci di rigore: la Viola ha battuto il Bologna dagli undici metri (in precedenza era accaduto lo stesso col Parma a fine 2023) e in quel caso hanno segnato tutti. Sorte avversa o maledizione in campionato? Lo sapremo presto.