Neymar si regala uno yacht da 19 milioni dopo l’eliminazione dai Mondiali: ha 6 suite e un eliporto

Per dimenticare l’amarezza dei Mondiali Neymar ha deciso di acquistare un lussuoso yacht da 19 milioni di euro e 800 metri quadri per ospitare tutta la sua famiglia.

Il cammino del Brasile ai Mondiali è finito agli ottavi di finale contro la Norvegia, dove Neymar ha segnato l'unico gol del suo torneo, ma pochi giorni dopo l'amarezza dell'eliminazione era già passata. Una settimana dopo il brasiliano è riapparso a un torneo di poker e subito dopo si è fatto un regalo di lusso: da poco gli è stato consegnato un superyacht da 19 milioni di euro, battezzato Enejota (parola formata dalle iniziali del giocatore), che ha fatto scalpore tra i tifosi per la sua maestosità.

Secondo la rivista brasiliana Nautica, specializzata nel settore nautico, l'imbarcazione è lunga 46 metri e all'interno presenta tutti i comfort possibili, a partire dalle sei suite che possono ospitare gli ospiti durante la navigazione. Neymar ha deciso di farsi un regalo prezioso nonostante l'eliminazione del Brasile e le polemiche nate nei giorni successivi, continuando a far parlare il mondo intero di sé per quello che combina fuori dal campo.

Com'è fatto lo yacht di lusso di Neymar

Non ha badato a spese e ha deciso di prendere ciò che di meglio offriva il mercato. L'Enejota costa 19 milioni di euro ed è uno yacht di lusso lungo 46 metri e che all'interno non ha nulla da invidiare alle dimore più pregiate: può affrontare lunghe navigazioni offrendo il massimo comfort e può ospitare diverse persone, dato che dispone di sei suite di lusso disposte nei suoi 800 metri quadri. Neymar non si è fatto mancare niente perché l'imbarcazione ha anche un eliporto che garantisce spostamenti comodi e rapidi.

È stato disegnato dall'architetto Fernando Almeida, come riporta la rivista specializzata, che ha trasformato un'imbarcazione da lavoro in uno yacht explorer di lusso, pensato anche per le tratte lunghe. Ha quattro motori Caterpillar da 1.450 cavalli ciascuno e può arrivare a 37 km/h. Neymar e la famiglia si stanno già godendo il nuovo gioiellino che è stato inaugurato con un tour del Brasile: è partito da Fortalez, ha fatto scalo a Recife e arriverà nello stato di Rio De Janeiro per essere parcheggiato a poca distanza dalla villa dove vive il brasiliano.