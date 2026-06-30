Neymar si vendica nella notte del matematico tedesco Joachim Klement: “Riprova ai prossimi Mondiali”

Neymar ha pubblicato nella notte due post sui propri social, prendendosi gioco del matematico tedesco Joachim Klement, che aveva previsto l’eliminazione del Brasile da parte del Giappone nei sedicesimi dei Mondiali.

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Neymar se l'era letta bene l'intervista rilasciata prima di Brasile-Giappone, match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, da Joachim Klement, ovvero il matematico tedesco che aveva pronosticato l'Olanda vincente della coppa, dopo aver già azzeccato correttamente – usando un modello predittivo che teneva in considerazione numerosi fattori, inclusi quelli economici dei vari Paesi – i vincitori degli ultimi tre Mondiali. Klement aveva detto che il Giappone avrebbe fatto fuori la nazionale verdeoro e Neymar non ha atteso molto, dopo la vittoria in rimonta della squadra di Ancelotti, per prendersi beffe del matematico, pubblicando poi un altro post canzonatorio in piena notte dopo che anche l'Olanda era stata eliminata dal Marocco.

Il matematico tedesco Joachim Klement: "Prevedo la vittoria del Giappone sul Brasile"

Oltre ad aver fatto a inizio giugno la previsione dai quarti di finale in poi, fino al successo finale della nazionale oranje, Klement aveva poi risposto così, in un'intervista a ‘Fortune India', se vedeva delle possibili sorprese: "Prevedo che potremmo assistere a una vittoria del Giappone nell'incontro dei sedicesimi di finale col Brasile. A prima vista la cosa sembra assurda, perché il Brasile è la squadra più titolata della storia. Tuttavia l'attuale generazione di giocatori non è al suo apice, mentre il Giappone ha una squadra fortissima al momento".

"Aggiungiamo poi che il Giappone ha battuto la Germania ai Mondiali di quattro anni fa e il Brasile in un'amichevole nell'ottobre del 2025, e l'ipotesi che il Giappone possa battere il Brasile non sembra più così inverosimile", aveva concluso l'economista e matematico e tedesco, diventato famoso per aver indovinato con il suo modello i vincitori degli ultimi tre Mondiali: Germania 2014, Francia 2018 e Argentina 2022.

Il tabellone dei Mondiali 2026, dai quarti alla finale, previsto da Joachim Klement

La vendetta di Neymar: due post per prendere in giro Klement

Neymar evidentemente se l'era segnata, e poco dopo che Martinelli al 95′ ha segnato il gol della qualificazione agli ottavi del Brasile ai danni del Giappone ha scritto su X: "Signor Joachim Klement… per favore riprova ai prossimo Mondiali". E poi, dopo l'eliminazione dell'Olanda ai rigori contro il Marocco: "Sbagliato di nuovo". O Ney non ha giocato col Giappone, Ancelotti se lo teneva per i supplementari, ma il 34enne sa che più il Brasile va avanti più potrebbe esserci bisogno di giocate decisive di giocatori decisivi…