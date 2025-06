Neymar segna come Maradona ma il risultato è un disastro: gol annullato, espulsione e Santos sconfitto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Un ritorno da dimenticare. Neymar Junior, tornato al Santos tra grandi aspettative, è protagonista di un episodio destinato a far discutere. Nel match contro il Botafogo, valido per l'11ª giornata del Brasileirao, il fuoriclasse brasiliano è stato espulso al 76′ dopo un gol segnato con la mano, in un'azione che ha evocato il celebre gesto di Maradona ai Mondiali del 1986.

Sul punteggio di 0-0, Neymar ha spinto in rete una respinta del portiere con un evidente tocco di mano volontario. L'arbitro, posizionato perfettamente, non ha avuto dubbi: rete annullata, secondo cartellino giallo e rosso inevitabile. Poco dopo, al minuto 86, è arrivata la beffa definitiva: Artur Victor Guimaraes ha firmato l'1-0 per il Botafogo, condannando il Santos alla settima sconfitta in undici partite.

Un gesto ingenuità pura, che pesa come un macigno su una stagione già compromessa. Neymar aveva infatti ricevuto il primo giallo a fine primo tempo per un fallo al limite. Il secondo, per il tocco di mano, ha spianato la strada alla vittoria degli avversari.

Le scuse di Neymar: "Perdonatemi! Ma l'arbitro è stato pessimo"

Dopo il match, il 32enne si è espresso prima con toni di pentimento, poi con parole dure verso l'arbitro: "La ricerca disperata del gol a volte ci porta a sbagliare…Voglio chiedere scusa ai miei compagni di squadra e anche ai tifosi. Ho sbagliato, perdonatemi! Oggi, se non fossi stato espulso, sono sicuro che avremmo ottenuto i tre punti". Ma nel secondo messaggio su Instagram ha aggiunto: "Il secondo giallo ci stava, ma il primo è ridicolo. Ho commesso un solo fallo, subito giallo. Che pessimo arbitro… wow! Si tratta solo della mia opinione, non punitemi ulteriormente".

Santos in crisi e Neymar ancora a secco

Il Santos è terzultimo in classifica, in piena zona retrocessione, e Neymar – al rientro dopo anni di infortuni – non ha ancora lasciato il segno: in quattro presenze non ha registrato né gol né assist. Ha totalizzato appena 181 minuti giocati in campionato, di cui 76 nell'ultima partita, chiusa con un'espulsione che potrebbe rappresentare l'ultimo atto della sua esperienza al club paulista.

Con il contratto in scadenza il 30 giugno e una condizione fisica tutt'altro che brillante, il futuro di Neymar è appeso a un filo. Salterà l'ultima gara prima della sosta per il Mondiale per Club e, alla luce del rendimento, un eventuale rinnovo appare tutt'altro che probabile.

Il ritorno al Santos dove tutto è cominciato doveva essere la rinascita del talento brasiliano, ma si sta trasformando in un racconto malinconico. L'espulsione per il gol "alla Maradona", ma senza gloria, fotografa perfettamente il momento di Neymar: genio, ma anche troppa leggerezza.