Neymar non ce la fa e salterà anche il secondo round tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Il calciatore brasiliano non sarà a disposizione di Mauricio Pochettino per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 contro il suo ex club. Nel report medico del club francese si dice che il numero 10 "ha ripreso ad allenarsi parzialmente con la squadra la scorsa settimana e continuerà il suo lavoro di recupero individuale. Nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo punto della situazione". Oltre a Neymar non ci saranno Juan Bernat e Moise Kean, ancora in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus.

Il numero 10 del PSG si è fatto male quasi un mese fa durante il match di Coppa di Francia contro il Caen e da quel momento non è più stato a disposizione della sua squadra: il calciatore della Seleçao è alle prese con un infortunio all’adduttore lungo sinistro ma dovrebbe tornare presto a disposizione. Il 29enne continuerà il suo lavoro di recupero individuale per tutta questa settimana e spera di poter essere quanto prima nel gruppo di lavoro con i compagni per affrontare nel miglior modo possibile il finale di stagione.

In questo modo Mauricio Pochettino non potrà contare su uno dei suoi migliori calciatori per una partita alla quale arriverà con un risultato più che favorevole, visto che all'andata al Nou Camp è finita 4-1, ma già nel primo round il PSG ha dimostrato di saper ovviare all'assenza del talentuoso calciatore brasiliano. Il club francese domani sera proverà a certificare il passaggio del turno e a candidarsi una volta in più come una delle pretendenti alla Champions League dopo averla solo sfiorata lo scorso agosto.

L'asso brasiliano non potrà scendere in campo stasera per la seconda volta con il Barça e ha utilizzato i social per sfogare tutta la sua frustrazione poco dopo l'infortunio: "Era una delle tre partite che volevo giocare di più".