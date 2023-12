Neymar riceve in regalo una collana quasi impossibile da indossare: vale una fortuna Neymar, alle prese col grave infortunio al ginocchio, ha ricevuto un regalo da mezzo milione di dollari nella crociera di tre giorni per Capodanno: un pensiero inaspettato da parte dell’influencer brasiliano Buzeira. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Neymar non si fa mancare niente neanche quando è alle prese con un grave infortunio. Il calciatore brasiliano due mesi fa ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro ma questo non lo ha privato di un evento senza precedenti: una festa di tre giorni e tre notti per Capodanno che lo vedrà ospite su una lussuosa nave da crociera salpata da Santos per salutare il vecchio anno.

A bordo dell'imponente nave, la stella dell'Al-Hilal si è contraddistinto per la sua voglia di far festa nonostante qualche difficoltà, visto che si accompagna con un bastone, e ha ricevuto un regalo dal valore di quasi mezzo milione di dollari.

A fare questo presente all'ex numero 10 del PSG è stato l'influencer brasilian Buzeira, che conta più di 4,5 milioni di follower sul suo account Instagram ed è uno degli ospiti di punta della crociera. Sui suoi profili social ha mostrato il momento in cui ha incrociato Neymar, che è rimasto stupito dalla sua imponente "collana": si tratta di un pendente d'oro di dimensioni enormi che occupa praticamente tutto il collo e il petto. Viene valutato due milioni di reais, secondo quanto dichiarato dallo stesso influencer nel video condiviso, e il tasso di cambio è di oltre 400mila dollari.

Così l'influencer ha parlato di quanto accaduto con Neymar: "Ho visto che gli piaceva la mia collana e ha anche chiamato il suo amico per vederla. Così ho deciso di fargli una sorpresa".

E in un altro messaggio Buzeira ha affermato: "Ho visto che gli è piaciuto e ho deciso di regalarglielo. È una cosa che rimarrà per sempre nella mia memoria, ci sono cose che i soldi non possono comprare".

Questo personaggio, però, non è esattamente uno specchio d'acqua perché è uno degli indagati dal PF brasiliana per aver promosso lotterie illegali a San Paolo.

Neymar ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco della gamba sinistra durante la partita contro l'Uruguay valida per le qualificazioni ai Mondiale 2026. Successivamente si è sottoposto ad un intervento chirurgico e ha iniziato un lungo percorso di guarigione e in alcuni video pubblicati dallo stesso calciatore sembra estremamente doloroso.

Rodrigo Lasmar, medico della nazionale brasiliana, ha spiegato: "È troppo presto per dare giudizi, non ha senso saltare dei passaggi per recuperare. La nostra aspettativa è che sia pronto a tornare all'inizio del calendario europeo 2024, che è ad agosto".

Nel frattempo Neymar cammina aiutandosi con un bastone, per alleviare il peso del suo corpo sulla gamba destra ma non ha perso la voglia di fare festa.