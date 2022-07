Neymar in cerca di rivincita sul PSG dopo la rottura: ora vuole il Pallone d’Oro con un altro club Neymar non ha preso bene la scelta fatta dal PSG ed è prontissimo a rimettersi in gioco in un altro grande club per mettere a tacere tutti i suoi detrattori.

A cura di Vito Lamorte

L'avventura di Neymar al PSG è finita. Nasser Al-Khelaïfi ha fatto capire all'entourage del brasiliano che nella squadra non c'è più posto per lui, nonostante il rinnovo fino al 2027 firmato da poco. Nello spogliatoio parigino è stata messa in discussione la professionalità del numero 10 della Seleçao e secondo quanto riportato questa settimana dal quotidiano spagnolo El País dal Qatar sarebbero disposti a pagare la sua uscita pur di liberarsene. Una situazione assolutamente inaspettata per O Ney, che non ha preso bene quanto sta accadendo.

Intanto Pini Zahavi, suo agente, si è messo al lavoro per capire come muoversi nelle prossime settimane: poche squadre possono permettersi il trasferimento del calciatore, che adesso è alla ricerca della sua personale rivincita nei confronti della squadra francese e della proprietà qatariota.

Tre sono i club che potrebbero permettersi la stella brasiliana: Chelsea, Manchester United e Newcastle United. Tutti in Premier League. Zahavi ha già contattato Todd Boehly, nuovo proprietario del club londinese, che vorrebbe iniziare il suo regno a Stamford Bridge regalando ai tifosi un bel colpo di mercato. Thiago Silva, con cui Neymar ha condiviso uno spogliatoio al PSG e nel Brasile, ha parlato bene del suo connazionale ma resta da capire se Tuchel sia convinto di inserirlo in squadra.

Per quanto riguarda il Manchester United non ci sono riscontri veri e propri mentre il Newcastle del fondo PIF farebbe di tutto pur di portarlo a St.James Park. Difficilmente O Ney si accontenterà di un club che non farà la Champions e non lotterà per qualcosa di importante e così il cerchio si stringe sempre di più.

Il brasiliano non ha preso bene la scelta fatta dal PSG perché lo ha fatto passare per il colpevole della campagna europea fallimentare della squadra di Pochettino ed è prontissimo a rimettersi in gioco in un altro grande club per mettere a tacere tutte le malelingue della capitale francese: secondo quanto riportato dal El Pais e da ESPN Neymar avrebbe comunicato al suo entourage che il suo prossimo obiettivo sarà vincere il Pallone d'Oro lontano da Parigi.

Insomma, le motivazioni non mancano. Ma, adesso, bisognerà capire quale sarà il futuro di O Ney.