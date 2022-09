Neymar cambia espressione alla domanda su Mbappé: in un attimo cala il gelo e se ne va Neymar reagisce male quando gli viene posta una domanda su Mbappé. Il brasiliano si incupisce e decide di andare via spiazzando tutti i presenti. Non si aspettavano una reazione simile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il rapporto tra Neymar e Mbappé è il più grande problema del nuovo PSG targato Galtier e Campos. Sin dall'inizio della stagione, con quel rigore che Neymar "non ha voluto" far tirare al francese contro il Montpellier, si era capito che qualcosa stava andando storto. Ma era solo l'epilogo di un gelo totale fra i due che va avanti dall'estate scorsa. Pare proprio che il brasiliano sia venuto a conoscenza del fatto che Mbappé avesse chiesto la sua cessione, a differenza dei suoi compagni di squadra. Tutto questo nel bel mezzo del rinnovo faraonico concesso dal PSG all'attaccante francese che è diventato quasi una sorta di leader unico in squadra.

Da quel penalty si è scatenato il putiferio e i rapporti fra i due sembrano essere sempre più inclinati. La conferma arriva anche dall'ultimo significativo video diventato virale sui social in cui in mixed zone, zona riservata a interviste e microfoni dopo Brasile-Ghana 3-0, è andato in scena l'ennesimo capitolo di quella che può essere considerata una saga. Neymar viene inquadrato mentre parla tranquillo e sorridente con i giornalisti prima di fermarsi, tornare serio e andare via lasciando tutti senza parole. Cosa era successo per far irrigidire così tanto Neymar: gli avevano chiesto del suo rapporto con Mbappé al Paris Saint Germain. Il tentativo di sorprenderlo mentre era sereno e tranquillo non è andato a buon fine.

Il gesto di Neymar è dunque la prova tangibile che quello relativo al suo rapporto con Mbappé è un tema ancora molto delicato per il brasiliano. Il siparietto andato in scena sul dischetto del rigore contro il Montpellier che ha visto Mbappé sussurrare qualcosa a Neymar resta ancora un mistero. Così come fanno tanto riflettere i famosi like che il brasiliano aveva messo sui social, subito dopo la partita, ai tifosi e sostenitori del PSG che si scagliavano contro Mbappé che non voleva lasciare il tiro dagli undici metri a Neymar.

Insomma, non è di certo un mistero che il rapporto tra i due non sia dei migliori. Pochi giorni fa Campos ha provato a stemperare gli animi parlando di situazione assolutamente tranquilla negando qualsiasi questione in sospeso tra i due. "Neymar non è mai stato vicino a lasciare il PSG – aveva dichiarato Campos – Le voci su Neymar quest'estate erano completamente false e inoltre, dire che Mbappé voleva che Ney fosse venduto è un'altra grande notizia falsa: Neymar fa parte al 100% del nostro progetto".

Le prove sui social del like messi da Neymar ad alcun tweet contro Mbappé.

Nel frattempo dalla Francia, RMC, aveva fatto sapere come il rapporto tra i due si fosse inasprito per via di alcune promesse fatte a Mbappé ma non mantenute dal PSG: "Per la permanenza era stato promesso un allenatore famoso, e la partenza di Neymar e quindi ovviamente è imbronciato per questo".