Neymar aiuterà l'amico di sempre Dani Alves nel processo per difenderlo dalle accuse di stupro Dal Brasile arriva la notizia che Dani Alves ha nominato nuovo procuratore dei propri beni Gustavo Xisto, uno dei più anziani rappresentanti legali delle società del padre di Neymar. Che avrebbe trasferito ai difensori dell'x stella brasiliana anche la somma necessaria per riproporre alla controparte il risarcimento "attenuante del danno causato" che ridurrebbe la pena, pari a 150 mila euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Il processo nei confronti di Dani Alves, accusato da una ragazza di violenza sessuale dopo presunti abusi compiuti nella notte di fine 2023, è fissato per il prossimo 5 febbraio alle ore 10 presso il tribunale di Barcellona, città dove l'ex giocatore brasiliano è recluso da quasi un anno, dallo scorso 20 gennaio. Ma la notizia che sta facendo discutere soprattutto i media spagnoli e brasiliani è un'altra: Dani Alves si sarebbe rivolto all'amico di sempre, Neymar che si è già mosso economicamente e per vie legali per sostenerlo in tutto.

Oramai si è arrivati all'epilogo di una vera e propria telenovela, durata più di un anno, in cui Dani Alves si è visto accusare da una giovane donna di violenza sessuale consumata nel bagno di un locale notturno di Barcellona nella sera dell'ultimo dell'anno 2023. Accuse che l'ex brasiliano ha dapprima sempre negato e respinto, per poi cambiare diverse versioni sulla torbida vicenda, fino ad ammettere prima un rapporto consensuale poi provando le vie del compromesso, offrendo soldi nella ricerca di ogni espediente per poter ridurre l'eventuale pena.

Ora, però, si è arrivati alle porte del processo e Dani Alves si è giocato un ultimo asso nella manica, chiamando all'appello il connazionale Neymar, da sempre amico ed ex compagno ai tempi del Brasile, del PSG e del Barcellona.

Una delle ultime pubbliche apparizioni insieme tra Neymar e Dani Alves: i Mondiali in Qatar nel 2022

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Dani Alves ha già fatto contattare Neymar con il preciso obiettivo di ottenere un aiuto finanziario e legale per affrontare il processo che lo vedrà imputato con una accusa pesantissima per la quale rischia fino a 10 anni di prigione. Una notizia che ha solleticato subito l'opinione pubblica che ha subito rivelato altri particolari: il padre di Neymar avrebbe trasferito dei soldi per appoggiare i difensori di Dani Alves.

Il denaro versato sarebbe pronto per essere utilizzato per pagare al tribunale spagnolo una multa denominata "risarcimento attenuante del danno causato" dell'importo di 150.000 euro . Questa cifra può contribuire a ridurre la pena di Dani Alves in caso di condanna anche se in prima istanza l'accusa l'avrebbe già rifiutata.

Inoltre, un altro elemento che porta al legame diretto con Neymar è che, sempre secondo indiscrezioni che arrivano dal Brasile, Dani Alves avrebbe nominato proprio procuratore Gustavo Xisto, uno dei più anziani rappresentanti legali delle società del padre di Neymar, dopo aver rimosso Dinorah Santana, la sua ex moglie, dalla gestione dei suoi beni.