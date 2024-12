video suggerito

Neuer espulso per la prima volta dopo 866 partite: l’uscita folle costa l’eliminazione al Bayern A 38 anni Neuer ha ricevuto il primo cartellino rosso della sua carriera: l’espulsione al 17′ ha condizionato la partita del Bayern Monaco, eliminato dalla Coppa di Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è sempre una prima volta per tutti, anche per Manuel Neuer che a 38 anni ha ricevuto la prima espulsione della sua carriera. Il tedesco è sempre stato un portiere piuttosto corretto, eppure in Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen ha tradito il suo Bayern Monaco lasciandolo con un uomo in meno per tutta la partita: al 17′ un'uscita dall'area scellerata gli è costata il cartellino rosso, il primo in 866 partite giocate in tutte le competizioni.

Un battesimo che probabilmente avrebbe evitato volentieri, soprattutto in una circostanza simile, dato che i bavaresi sono andati in enorme difficoltà e alla fine sono stati eliminati dal torneo dopo la sconfitta per 1-0, un'altra macchia in questa stagione dove stanno cercando di riprendersi dopo un anno chiuso senza trofei.

La prima espulsione di Neuer a 38 anni

In tutta la sua carriera il tedesco non aveva mai ricevuto un cartellino rosso, neanche nelle partite con la sua nazionale. Il suo impeccabile score è stato macchiato ieri sera, durante la sfida in Coppa di Germania al Bayer Leverkusen che nell'ultima stagione è diventato il principale rivale del Bayern Monaco: tutto è accaduto al 17′, quando Neuer si è catapultato fuori dall'area di rigore per fermare la volata di Frimpong, ma non ha calibrato bene l'azione che si è trasformata in un bruttissimo fallo.

Leggi anche Bremer racconta cosa fa prima di ogni partita della Juve: non ha mai abbandonato i suoi compagni

Per l'arbitro è stato inevitabile estrarre il rosso ed espellere il portiere, lasciando i bavaresi in 10 uomini per quasi tutta la partita: uscendo dal campo Neuer si è scusato con il suo allenatore Kompany e tutti i compagni in panchina per la sciocchezza commessa e alla fine il Bayern ha anche perso per 1-0 uscendo dalla Coppa di Germania, uno degli obiettivi di questa stagione dove il club deve riprendere a vincere trofei.

Il tedesco è tra i portieri più corretti

Dopo 866 partite è arrivata la prima espulsione anche per lui, una piccola macchia nel suo curriculum che resta comunque immacolato. In tutta la sua carriera infatti Neuer non è mai stato un portiere particolarmente falloso: quello con il Bayern è il primo rosso in assoluto e in tutte le partite era stato ammonito appena 23 volte. Ma il dato più particolare è sicuramente quello che ha registrato con la Germania dove in 124 presenze non ha mai ricevuto neanche un cartellino giallo.