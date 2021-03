Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Frosinone. Decisiva per l'ormai ex tecnico dei ciociari la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce. Il club gialloblù al momento si trova al 12esimo posto in classifica con 38 punti e lontano dalla zona playoff. Alle 12.30 si era tenuto un incontro da parte dei membri della società per decidere il futuro dell'allenatore. Alle 14:00 il presidente Maurizio Stirpe terrà una conferenza stampa per motivare la decisione ed eventualmente stabilire i tempi per ufficializzare il nome del prossimo allenatore.

Il 2-4 interno rimediato dal Frosinone contro il Lecce è stato l'ultimo capitolo della gestione Nesta che già nelle ultime uscite non stava convincendo per via dei risultati della squadra che stentavano ad arrivare. Solo 2 vittorie nelle 15 gare giocate dai ciociari in questo 2021. Un rendimento altalenante che ha allontanato la squadra dall'ottavo posto playoff che dista adesso 6 punti e che è occupato dal Chievo con 44 punti. La società ha dunque deciso di prendere un provvedimento imminente prima che sia troppo tardi per cercare di recuperare quanti più punti possibili.

È arrivata anche l'ufficialità da parte della società che ha confermato totalmente la decisione presa, di fatto, alle 12:30. Il patron Stirpe adesso si prenderà qualche ora di tempo per capire che tipo di allenatore possa servire al Frosinone in questo momento per sostituire l'ex campione del mondo 2006 con l'Italia. E dire che l'allenatore aveva cominciato la stagione con ben 4 vittorie e 1 pareggio nelle prime 5 giornate.

Un inizio importante che però non ha avuto continuità nel prosieguo della stagione dato che da dicembre ad oggi la squadra ha sempre fatto fatica. Il 15 dicembre 2020 infatti arrivò la vittoria contro la Reggiana prima che il Frosinone incappasse in una serie di risultati negativi che vedrà i ciociari tornare a conquistare i 3 punti soltanto il 14 febbraio 2021, praticamente due mesi dopo, nel match contro la Virtus Entella, attuale fanalino di coda del campionato.

Il comunicato del club:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale".