Nella Champions asiatica esplode il finimondo: polizia in campo per fermare la rissa tra giocatori

Una partita di CAF Champions League, la massima competizione asiatica, è finita nel peggiore dei modi: si tratta di Al Hilal-Mc Alger conclusasi con la vittoria della formazione araba per 2-1 ma caratterizzata da un finale assurdo. I giocatori di entrambe le formazioni, comprese le rispettive panchine, hanno dato vita ad un immane tafferuglio collettivo, obbligando l'intervento di agenti e forze dell'ordine che hanno dovuto separare i calciatori per evitare il peggio. Il tutto per un gesto inconsulto e provocatorio di un giocatore dell'al Hilal che al 90′ ha gettato una bottiglietta d'acqua verso le riserve avversarie.

La tensione era molto alta sin da prima del fischio di inizio allo stadio Amahoro di Kigali teatro della sfida tra la squadra sudanese Al Hilal SC che ha battuto il MC Alger, conquistando tre pesantissimi punti nella fase a gironi della CAF Champions League. Ma è stato dopo il 90′ che tutto è improvvisamente degenerato, costringendo la polizia ad intervenire per i disordini in campo: non per colpa dei tifosi, come spesso accade, ma perché gli stessi giocatori si sono ferocemente confrontati prima di rientrare nel tunnel.

L'Al Hilal ha giocato gli ultimi 10 minuti con un uomo in meno dopo che il centrocampista Ahmed Al Hassan era stato espulso per una seconda ammonizione all'87° minuto. Tuttavia, i compagni hanno resistito vincendo una gara tiratissima con l'MC Alger che ha saputo recuperare il primo svantaggio e poi rimanendo in partita fino alla fine malgrado la minor qualità tecnica evidente.

Le gesta sportive hanno però lasciato spazio ad uno spettacolo inverecondo quando la pancina del Mc Alger è stata istigata da un giocatore avversario che ha lanciato una bottiglietta d'acqua in segno di sfida: la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso ricolmo di tensione. Tutti i giocatori si sono riversati in campo, diversi sono riusciti ad arrivare al confronto fisico mentre su altri è iniziata una vera caccia all'uomo. Una situazione ben presto sfuggita di mano a tutti a tal punto che è stato reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che per riportare la situazione alla normalità ha dovuto bloccare diversi calciatori.