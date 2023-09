Né Barcellona né Real, il Girona comanda la Liga con lo zampino di Guardiola e di due ex Serie A Al comando della Liga c’è il Girona, club catalano che dopo 7 giornate ha ottenuto 19 punti e precede Real Madrid e Barcellona. City Group e Pere Guardiola gli artefici del successo di questa società, che ha in squadra pure due ex Serie A.

A cura di Alessio Morra

Dopo sette giornate al comando della Liga non c'é né il Barcellona né il Real Madrid, ma il Girona, squadra catalana che guarda tutti dall'alto, con sei vittorie e 19 punti. Un piccolo miracolo sportivo. Nessuno pensava al titolo e probabilmente nemmeno al posto in Champions, ma sognare è bello e il Girona vuole rimanere ancora un po' al vertice. Se questa squadra sta volando è merito di tanti protagonisti: dal City Group al fratello di Pep Guardiola, fino a due ex Serie A.

Un pareggio alla prima giornata con la Real Sociedad (quarta l'anno scorso) quasi passato inosservato, poi sei vittorie di fila: Getafe, Siviglia, Las Palmas, Granada, Maiorca e soprattutto Villarreal. La vittoria al Sottomarino Giallo è valsa il primato in classifica in solitaria, dopo ko nell'arco di pochi giorni il Real aveva perduto il derby e il Barcellona era stato bloccato dal Maiorca. Materialmente il mago è Michel, l'allenatore, che è il culmine di una società che vede come comproprietari il City Football Group e Pere Guardiola, il fratello di Pep.

L’ex centrocampista Michel è l’allenatore del Girona.

Il club catalano è stato rilevato dal City Group nel 2017 che detiene quasi la metà delle azioni, così come l'altro Guardiola. Assieme hanno unito le forze e hanno iniziato a lavorare per il bene di questa società che con programmazione e tanta competenza ha iniziato a scalare le gerarchie della Liga, con giocatori esperti e funzionali al progetto, che non è detto debbano essere per forza di primo pelo come due vecchie conoscenze della Serie A e cioè David Lopez e Christian Stuani.

Centrocampista del Napoli per due stagioni, David Lopez è un pilastro del Girona.

L'ex centrocampista del Napoli, che per due anni ha vestito la maglia azzurra, va verso le 34 primavere e come spesso accade nel calcio è arretrato. David Lopez era è un centrale difensivo, che non disdegna qualche marcatura, contro il Maiorca ha timbrato il cartellino. Mentre l'attaccante uruguaiano, che ha militato per una stagione con la Reggina, è una bandiera assoluta, nonché grande idolo in virtù degli oltre 100 gol segnati in sei stagioni (e un po').

Il bel gol dell’ex Barcellona e Manchester City Eric Garcia, contro il Villarreal.

A loro quest'estate si è aggiunto nientemeno che Daley Blind. L'ex giocatore di Ajax, Manchester United e Bayern Monaco sembrava fosse pronto per la pensione, e invece sta galoppando come ai bei tempi. In squadra ci sono anche l'ucraino Artem Dovbyk, l'argentino Gazzaniga, che ha passato anni a coprire le spalle a Lloris nel Tottenham, e l'ex difensore di Barcellona e Manchester City Eric Garcia. Mentre il bomber è il centrocampista venezuelano Herrera, autore di 3 gol.