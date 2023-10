Ndombele litiga col tecnico del Galatasaray per colpa di un hamburger: se non dimagrisce non gioca L’ex centrocampista del Napoli da settembre è un calciatore del Galatasaray, con cui ha giocato pochissimo a causa della sua pessima condizioni fisica. Ndombele si è presentato in sovrappeso e con il tecnico Okan Buruk ha litigato a causa di un hamburger.

A cura di Alessio Morra

L'avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray potrebbe essere già finita. L'ex calciatore del Napoli avrebbe litigato con il tecnico Okan Buruk dopo la partita di Champions con il Bayern Monaco. Oggetto del contendere, per quella lite, sarebbe stato un hamburger, la punta dell'iceberg del complicato rapporto del francese con l'allenatore e con il club di Istanbul, con cui ha giocato pochissimo e che potrebbe lasciare già a gennaio.

Lo scorso anno il centrocampista francese ha vinto lo Scudetto con il Napoli, non è stato mai un titolarissimo, ma ha giocato molto spesso. Spalletti lo ha mandato in campo 30 volte in campionato, complessivamente Ndombele con i partenopei ha disputato 40 partite. Finito il campionato è tornato al Tottenham, perché la società di De Laurentiis ha deciso di non riprenderlo e con un po' di fatica ha trovato una collocazione. Sul finire del mercato Ndombele è passato al Galatasaray, con cui ha giocato pochissimo.

Quattro partite in campionato e tre in Champions all'apparenza non sono un bilancio magro, perché di partite ne ha saltate solo tre. Ma solo una volta ha giocato più di quindici minuti, e solo una volta è partito titolare. Insomma, è una riserva di lusso. Okan Buruk, che ha riportato in alto il club, ha cercato di rimettere in condizioni decenti Ndombele, che si era presentato con ben 6 chili di troppo. Motivo per il quale probabilmente ha giocato molto poco.

Ndombele, che è tutt'ora l'acquisto più costoso di sempre del Tottenham (che lo pagò 63 milioni di sterline), avrebbe litigato in modo feroce con Okan Buruk la sera di Galatasaray-Bayern di Champions League, secondo quanto riportano i media turchi. E i toni si sarebbero accesi perché il centrocampista avrebbe ordinato un hamburger mentre era nell'hotel della squadra, per giunta dopo una sconfitta.

Il centrocampista transalpino, che ha 26 anni, sempre secondo i media turchi non tornerà in squadra fin quando non avrà una forma accettabile. A Ndombele sarebbe stato chiesto di mettersi seriamente a dieta e di calare fino ai 75 chili, ufficialmente ne pesava 79 lo scorso anno, per 181 centimetri di altezza.