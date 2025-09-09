Ndidi e Moses rischiano l’infortunio prima della partita: caduta inspiegabile nel tunnel degli spogliatoi

Sudafrica-Nigeria è la sfida di cartello di questa serata di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Le due nazionali si sono sfidate in una partita fondamentale per il primo posto in classifica occupato proprio dal Sudafrica con 17 punti a +6 dalla Nigeria con 11. Solo la prima del girone si qualifica e per questo si prospettava grande spettacolo specie per vedere all'opera la Nazionale di Osimhen tra le favorite. A prescindere dal risultato ciò che ha catturato l'attenzione di tifosi e spettatori è stato un episodio accaduto poco prima del fischio d'inizio quando le due squadre stavano per fare il loro ingresso in campo.

È il momento in cui i 22 protagonisti iniziali sono nel tunnel degli spogliatoi e si stanno apprestando a entrare sul rettangolo verde. A un certo punto però le telecamere catturano il momento in cui due giocatori della Nigeria, Ndidi e Moses Simon crollano a terra dopo aver preso uno scivolone. Una caduta inspiegabile rivedendo le immagini che ha rischiato di farli infortunare.

Ndidi a un certo punto sembra perdere l'equilibrio mentre percorreva il corridoio che avrebbe diretto le due squadre sul terreno di gioco. Il giocatore scivola senza alcuna spiegazione precisa trascinandosi il compagno che era alle sue spalle. Moses infatti nel tentativo di prenderlo ed evitare che Ndidi finisse a terra è finito anche lui per crollare a terra. Una scena insolita che ha colpito anche i giocatori del Sudafrica i quali hanno provato ad aiutarli a rialzarsi.

Cos'è successo a Ndidi e Moses

Il tutto si è concluso tra l'incredulità dei due giocatori e degli avversari ma anche del pubblico a casa che in diretta tv ha assistito alla scena. Non è chiaro cosa sia accaduto, probabilmente anche un po' d'acqua su una superficie liscia a contatto con i tacchetti dei giocatori ha contribuito a farli cadere per terra. I due giocatori alla fine sono rientrati in campo normalmente sorridendo per quanto accaduto e soprattutto contenti per non aver subito conseguenze da quella caduta che è stata più comica che altro.