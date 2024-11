video suggerito

Nations League oggi in TV, dove vedere Ungheria-Germania, Bosnia-Olanda e le altre partite: canale e diretta streaming Oggi martedì 19 novembre 2024, in programmazione altre 9 partite della prima fase a Leghe della Nations League. Tutte in contemporanea alle 20:45, tutte solo in streaming su Uefa.tv.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una serata interamente dedicata alle partite di Nations League anche oggi, martedì 19 novembre 2024. In palinsesto ci sono ben 9 incontri della fase a Leghe, tutte che inizieranno al classico orario delle 20:45. Non c'è copertura TV, né gratuita né a pagamento. L'unico modo di vedere le gare è connettersi a Uefa.tv.

Tutte le partite iniziano in contemporanea e l'abbuffata di Nations League prevede 9 incontri che riguardano le Nazionali di tutte le 4 Leghe impegnate in questa prima fase del torneo. Maggior interesse generale, ovviamente, alle gare della Lega A che vedono in campo le squadre del Gruppo 3 capitanano dalla Germania, prima in classifica, che se la gioca in trasferta contro l'Ungheria, ben consapevole di avere oramai la qualificazione da tempo in tasca. Poi l'Olanda, che dovrà difendere il 2° posto dai magiari, e che giocherà in Bosnia. Per le Nazionali delle altre leghe, curiosità per la Turchia di Montella, che gioca contro il Montenegro e dovrà difendere il primo posto dal Galles.

Ungheria-Germania, dove vederla in diretta TV e in streaming

Come detto, il Gruppo 3 della Lega A di Nations League è il piatto forte di questa sera. In campo le quattro nazionali che si giocano l'ultimo incontro della prima fase con i destini praticamente segnati. La Germania è abbondantemente qualificata, l'Olanda deve solo pensare a non perdere in Bosnia per prendersi la seconda piazza. Le gare non sono visibili in TV né a pagamento né in chiaro ma unicamente via streaming attraverso il servizio Uefa sul sito dedicato alle dirette online, Uefa.tv. Basterà loggarsi senza spendere alcun euro in più.

Le partite di Nations League di oggi: gli orari TV

Ecco tutto il palinsesto di questa sera, martedì 19 novembre con le 9 partite in programma:

20:45 – Bosnia Erzegovina-Olamda (Lega A, Uefa.tv)

20:45 – Ungheria-Germania (Lega A, Uefa.tv)

20:45 – Albania-Ucraina (Lega B, Uefa.tv)

20:45 – Galles-Islanda (Lega B, Uefa.tv)

20:45 – Montenegro-Turchia (Lega B, Uefa.tv)

20:45 – Repubblica Ceca-Georgia (Lega B, Uefa.tv)

20:45 – Slovacchia-Estonia (Lega C, Uefa.tv)

20:45 – Svezia-Azerbaigian (Lega C, Uefa.tv)

20:45 – Malta-Andorra (Lega D, Uefa.tv)