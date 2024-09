video suggerito

Nations League oggi in TV, dove vedere Svizzera-Spagna e le altre partite: canale e diretta streaming Oggi, domenica 8 settembre sono in programma 9 partite di Nations League: 4 per la Lega A, altrettante per la Lega C e una di Lega D. La diretta è garantita dal canale ufficiale dell’Uefa, Uefa.tv, dove si possono vedere le gare in live streaming gratuitamente previa registrazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi domenica 8 settembre si giocano altre partite valide per la Nations League 2024/2025: in totale 9 gare, 4 della Lega A, altrettante della Lega C e una della Lega D. Si inizia alle 15:00 con Lussemburgo-Bielorussia e si concluderà alle 20:45 con 4 match in contemporanea. La diretta streaming è garantita su Uefa.tv, il canale ufficiale dell'Uefa che garantisce la visione gratuita previo iscrizione e registrazione sul sito.

Altra giornata ricca di partite per il weekend dedicato alle gare di Nations League, con palinsesto che vede scendere in campo ben 18 nazionali. In palinsesto 4 partite della Lega A, alle 18:00 c'è Danimarca-Serbia, poi in serata alle 20:45 in campo la Croazia, contro la Polonia, il Portogallo che sfida la Scozia e la Spagna che gioca in Svizzera. In Lega C, occhi puntati sulla partita della Svezia, alle 20:45, che sfiderà l'Estonia. Infine un match di Lega D, alle 18:00: Gibilterra-Liechtenstein.

Svizzera-Spagna in Nations League, dove vederla in TV e streaming

Una delle partite da seguire in diretta è sicuramente Svizzera-Spagna, con le Furie Rosse in campo nella Lega A per il Gruppo 4 che ha visto gli iberici esordire clamorosamente con un pareggio, in Serbia, a reti inviolate. La partita – come le altre di tutta la Nations League – non ha copertura televisiva né gratuita né a pagamento. Ma si potrà vedere in live streaming grazie al canale ufficiale dell'Uefa, Uefa TV. Senza costi aggiuntivi si possono vedere le gare della Nations League, previa iscrizione: ci si deve semplicemente registrare e poi guardare la partita che si desidera, compresa Spagna-Scozia.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Per le 9 partite di Nations League in programmazione oggi, la visione in diretta è possibile solamente in live streaming. Bisogna prima registrarsi sul sito televisivo ufficiale dell'Uefa (in modo del tutto gratuito) e poi seguire le gare trasmesse su UEFA TV, il canale ufficiale della Nations League.

15:00 – Lussemburgo-Bielorussia (Lega C, Gruppo 3) – UEFA TV (Streaming)

18:00 – Danimarca-Serbia (Lega A, Gruppo 4) – UEFA TV (streaming)

18:00 – Bulgaria-Irlanda del Nord (Lega C, Gruppo 3) – UEFA TV (Streaming)

18:00 – Slovacchia-Azerbaigian (Lega C, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

18:00 – Gibilterra-Liechtenstein (Lega D, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

20:45 – Croazia-Polonia (Lega A, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

20:45 – Portogallo-Scozia (Lega A, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

20:45 – Svizzera-Spagna (Lega A, Gruppo 4) – UEFA TV (Streaming)

20:45 – Svezia-Estonia (Lega C, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)