Nations League oggi in TV: dove vedere Spagna-Svizzera in chiaro e le altre partite in diretta Il programma della Nations League di sabato 24 settembre 2022 vedrà in campo la Spagna di Luis Enrique contro la Svizzera di Murat Yakin. La gara verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 e a pagamento su Sky.

A cura di Vito Lamorte

La Spagna per avvicinarsi alla Final Four della Nations League 2022-2023, la Svizzera per provare a evitare la retrocessione nella Lega B. Quella che si giocherà allo stadio Benito Villamarin di Siviglia è una partita importantissima sia per la selezione di Luis Enrique che per i ragazzi di Murat Yakin: calcio d'inizio fissato alle ore 20:45, con la partita verrà trasmessa in TV in chiaro su Canale 20 e a pagamento su Sky oltre alla diretta streaming su Mediaset Infinity, SportMediaset e Sky-Go.

Nel gruppo 2 la Roja è ancora imbattuta, con 2 vittorie e 2 pareggi; ed è in testa al girone con un punto in più del Portogallo. Nelle ultime due uscite i ragazzi di Luis Enrique, che hanno disputato la finale dell'ultima edizione di questo nuovo torneo ideato dalla UEFA per le nazionali, hanno battuto la Repubblica Ceca in casa e gli elvetici a domicilio con una rete di Sarabia. Situazione un po' diversa per la selezione svizzera che, dopo la sconfitta di Ginevra per mano degli spagnoli, hanno battuto per 1-0 il Portogallo grazie al gol di Seferovic ma i tre KO precedenti pesano molto sulla classifica.

Il programma della serata vede l'altra partita del girone 2 con Repubblica Ceca e Portogallo che sono distanti 3 punti e possono stravolgere l'andamento del girone. Questi sono gli unici incontri di giornata che riguardano la Lega A. Nel primo pomeriggio l'Armenia ospita l'Ucraina per il gruppo 1 della Lega B e poche ore dopo, per il gruppo 4, la Norvegia di Haaland farà visita alla Slovenia. Per lo stesso girone si affronteranno Serbia-Svezia alle ore 20:45. Per il gruppo 2 della Lega C la Grecia capolista sarà ospite di Cipro e si contendono il secondo posto nel raggruppamento Irlanda del Nord e Kosovo.

Spagna-Svizzera, dove vederla in diretta TV e live streaming

La gara tra la selezione spagnola e quella elvetica verrà trasmessa in diretta TV su Canale 20 e su Sky al canale Sky Sport Uno, con la telecronaca che sarà di Antonio Nucera. Sarà possibile assistere al match anche in live streaming su Mediaset Infinity e con SportMediaset, sito o applicazione; mentre per gli abbonati Sky c'è l’app di Sky-Go. C'è la possibilità di vedere il match di Siviglia anche con il servizio on-demand NOW.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione

Oltre alla sfida tra Spagna e Svizzera sono in programma altre 6 partite di Nations League, valide per il quinto turno del torneo. Le gare si giocheranno su tre slot differenti (15:00, 18:00 e 20:45). Tutto il calendario di sabato 24 settembre e i canali TV dove vedere le partite: