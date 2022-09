Nations League oggi in TV: dove vedere Portogallo-Spagna in chiaro e le altre partite in diretta Le partite di Nations League in programma oggi martedì 27 settembre, tutte con fischio d’inizio alle 20:45. Occhi puntati su Portogallo-Spagna, ecco tutte le info per vedere le partite in diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Le partite di Nations League di oggi martedì 27 settembre. Sono 10 i match in programma nell'ultima giornata di partite della fase a gironi tutte in orario alle 20:45. Portogallo-Spagna, con i lusitani che hanno a disposizione due risultati su tre decreterà chi si qualificherà alla final four di Nations League. Un'altra sfida decisiva sarà quella tra Norvegia e Serbia per la promozione in Lega A, in un gruppo dove si gioca anche Svezia-Slovenia, e quella tra Ucraina e Scozia, con Irlanda-Armenia valida per lo stesso raggruppamento. Completano il quadro Albania-Islanda e Russia-Israele.

Portogallo-Spagna dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove vedere Portogallo-Spagna in TV? La partita di Nations League in orario alle 20:45 sarà visibile in TV in chiaro su Italia 1. La diretta della sfida tra la nazionale portoghese e quella spagnola sarà disponibile anche su Sky sul canale Sky Sport Uno (201), con la possibilità di collegamenti anche su Diretta gol insieme con tutti gli altri match sul canale Sky Sport Football (203).

Per quanto riguarda la diretta streaming di Portogallo-Spagna, sarà garantita su dispositivi portatili (smartphone, tablet, notebook) e fissi (computer) in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, collegandosi al canale di Italia 1. Gli abbonati Sky potranno invece sfruttare l'applicazione loro riservata Sky Go.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione

Sono dieci le partite di Nations League in programma oggi martedì 27 settembre. Tutte le gare valide per l'ultima giornata della fase a gironi di Nations League si giocheranno in un unico slot orario, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Ecco il programma completo delle partite: