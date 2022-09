Gol di Vlahovic e assist di Kostic: la coppia Juve funziona con la Serbia, il messaggio per Allegri Gol di Vlahovic e assist di Kostic: la coppia serba della Juventus sembra funzionare molto di più in nazionale che con la maglia bianconera.

A cura di Vito Lamorte

La pausa per le nazionali non è ben vista dai tifosi perché spesso e volentieri regala sorprese poco gradite a livello di risultati o infortuni ma in qualche caso potrebbe anche aiutare a staccare la spina da un ambiente per voltare pagina.

Potrebbe essere quello che accadrà a Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che non stanno vivendo un ottimo periodo con la Juventus mentre con la nazionale della Serbia sembrano dei calciatori completamente diversi. Sia l'attaccante che il laterale mancino nelle ultime gare con i bianconeri non hanno mostrato la migliori versione mentre con la loro selezione si sono dimostrati sempre in palla e coinvolti nella manovra offensiva.

L'ultima prova è arrivata nella sfida del gruppo 4 della Lega B della Nations League 2022-2023 in casa della Norvegia: la nazionale serba è passata in vantaggio proprio sull'asse juventino, con assist di Kostic e gol di Vlahovic.

Leggi anche Se il pensiero che ha Allegri della Juve è quello di Galeone, allora la Juve ha un problema serio

Il centravanti della Vecchia Signora ha firmato il gol dell'1-0 della sua selezione a Oslo con un tocco sul primo palo che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario e ha fissato la sfida su questo risultato dopo i primi 45′.

La coppia della Juventus sembra funzionare alla grande lontano da Torino e questo non può che essere un messaggio per Massimiliano Allegri in vista della ripresa. Chiaramente dal club bianconero sperano che i due calciatori possano arrivare nelle migliori condizioni in ottica campionato perché domenica c'è il Bologna in casa e non sono più ammessi passi falsi dopo le ultime deludenti prestazioni.

La Serbia ha vinto la sua gara per 2-0 in casa della Norvegia grazie alla rete che Aleksandar Mitrovic ha firmato poco prima dell'ora di gioco. Con questa vittoria la nazionale di Dragan Stojkovic si è presa il primo posto del girone e la promozione nella Lega A della prossima edizione della UEFA Nations League.