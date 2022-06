Nations League oggi in TV, dove vedere le partite: Svizzera-Spagna su Mediaset, Portogallo-Repubblica Ceca su Sky Oggi al via la terza giornata della fase a gironi di Nations League, con 18 Nazionali pronte a sfidarsi. Sfide clou Portogallo-Repubblica Ceca per il primato e Svizzera-Spagna per risollevarsi nel girone 2 della lega A.

A cura di Enrico Scoccimarro

La terza giornata di Uefa Nations League inizia già oggi, giovedì 9 giugno, con ben nove incontri divisi tra le varie leghe della competizione. Nella stessa lega dell'Italia, la A, si sfidano le squadre del gruppo 2: la sfida clou è quella che opporrà la Svizzera, formazione che ha beffato l'Italia nelle ultime qualificazioni mondiali precedendo gli azzurri in testa nel gruppo C, alla Spagna di Luis Enrique. L'altro match di lega A è quello fra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Repubblica Ceca di Patrik Schick. In programma ci sono poi anche due partite di Lega B (Norvegia-Slovenia e Svezia-Serbia), quattro di Lega C (Grecia-Cipro, Kosovo-Irlanda del Nord, Gibilterra-Bulgaria e Macedonia del Nord-Georgia) e una di Lega D (Malta-Estonia).

Nations League, dove vedere le partite di oggi in TV

Lega A

Svizzera-Spagna, ore 20.45: Canale 20 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Football (Diretta Gol)

Portogallo-Repubblica Ceca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega B

Norvegia-Slovenia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Svezia-Serbia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C

Grecia-Cipro, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Kosovo-Irlanda del Nord, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Gibilterra-Bulgaria, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Macedonia del Nord-Georgia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega D

Malta-Estonia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Dove vedere Svizzera-Spagna in diretta tv e in streaming

Spagna e Svizzera sono entrambe in una posizione che le costringe a inseguire nel gruppo 2. La Roja di Luis Enrique ha avuto una falsa partenza, in quanto nelle prime due uscite ha racimolato solo due pareggi, uno di questi ottenuto per il rotto della cuffia contro i cechi (2-2) raggiunti allo scadere grazie alla rete di Inigo Martinez. L'andamento degli spagnoli colpisce perché sulla carta sono la selezione più attrezzata e qualitativamente superiore sia agli elvetici, sia all’attuale coppia di testa formata da Portogallo e Repubblica Ceca. D'all'altra parte c'è una Svizzera ferita, reduce da due brutte sconfitte che hanno un po’ oscurato l’ottimo percorso degli uomini di Murat Yakin per qualificarsi alla rassegna iridata, conquistata a spese dell’Italia. La batosta rimediata domenica scorsa in Portogallo, con un pesante 4-0, ha fatto scattare gli allarmi. La gara tra le due formazioni che cercano riscatto sarà visibile in chiaro su una rete Mediaset: Canale 20. La sfida potrà inoltre essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Portogallo-Repubblica Ceca oggi in TV su Sky

Scontro per il primato nel girone per Portogallo e Repubblica Ceca. Le due squadre infatti, dopo 180 minuti, si trovano appaiate al primo posto con 4 punti, grazie al successo sulla Svizzera e il pareggio contro la Spagna. Sono solo tre i precedenti che vedono i lusitani in vantaggio per 2-1. La sfida di Lisbona però si potrà seguire solo tramite la finestra “Diretta Gol” su Sky Sport Football (canale 203) o in streaming su Sky Go e Now nella stessa sezione. Il match integrale non sarà visibile su nessun canale italiano in quanto non sono stati acquistati i diritti per trasmetterlo.