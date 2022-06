Nations League oggi in TV, dove vedere le partite: Svizzera-Portogallo su Mediaset, Spagna-Repubblica Ceca su Sky Prende il via oggi la quarta giornata dei gironi di Nations League, con altri nove match in programma. Nella lega A torneranno a sfidarsi la Svizzera contro il Portogallo e la Spagna contro la Repubblica Ceca.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi inizia la quarta giornata della fase a gironi di Nations League, con le selezioni che si apprestano ad affrontare nuovamente le squadre dei propri gruppi nei ritorni. Nell'arco di questa giornata si disputeranno altri nove match, con le sfide di spicco nel gruppo 2 di Lega A: Svizzera-Portogallo e Spagna-Repubblica Ceca. Nella prima sfida, all'andata il Portogallo si era imposto con un netto 4 a 0, in cui figurava la doppietta di Cristiano Ronaldo. Nella Second invece, Inigo Martinez aveva evitato al 90° la sconfitta per la Roja, firmando il pareggio di 2-2. In programma ci sono poi anche due partite di Lega B (Norvegia-Svezia e Slovenia-Serbia), quattro di Lega C (Macedonia del Nord-Gibilterra, Georgia-Bulgaria, Grecia-Kosovo e Irlanda del Nord-Cipro) e infine una di Lega D (Malta-San Marino).

Nations League, dove vedere le partite in TV

Lega A

Svizzera-Portogallo, ore 20.45: Canale 20, Sky Sport Action

Spagna-Repubblica Ceca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega B

Norvegia-Svezia, ore 18.00: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Slovenia-Serbia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C

Macedonia del Nord-Gibilterra, ore 18.00: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Georgia-Bulgaria, ore 18.00: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Grecia-Kosovo, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Irlanda del Nord-Cipro, ore 15.00: nessuna copertura

Lega D

Malta-San Marino, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Dove vedere Svizzera-Portogallo in diretta tv e in streaming

La svizzera è a caccia di una rivincita per vendicare il rovinoso 4-0 subito in terra lusitana. La squadra elvetica, che ha conquistato la partecipazione alla rassegna iridata a spese dell’Italia, proverà a farsi valere davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte Ronaldo e compagni vogliono continuare la propria cavalcata e vincere per fare un importante balzo in avanti in vista dell'arrivo al primo posto nel girone e quindi l'automatica qualificazione alle Final four. La sfida in programma questa sera potrà essere seguita integralmente su Canale 20, rete appartenente a Mediaset. Partita naturalmente visibile anche via streaming su Mediasetplay nella sezione dello stesso canale.

Spagna-Repubblica Ceca in TV su Sky

Anche la Spagna di Luis Enrique lotta per terminare la fase a gironi al primo posto. Per farlo però, questa volta dovranno battere i cechi che all'andata hanno sfiorato la vittoria tra le mura amiche. Ma la Repubblica Ceca di Patrik Schick non vuole fare sconti a nessuno e punta a riconfermare la buona prestazione dell'andata. La sfida sarà visibile solo in parte e solo per gli abbonati Sky, grazie a Diretta Gol, programma su Sky Sport Football (canale 203).