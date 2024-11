Nations League oggi in TV, dove vedere Germania-Bosnia, Olanda-Ungheria e le altre partite: canale e diretta streaming

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nations League protagonista anche oggi, sabato 16 novembre che vede in tabellone ben 9 incontri per la Fase a Leghe che si sta andando a concludere. Tutte le partite non hanno copertura televisiva in diretta ma si potranno vedere in streaming su Uefa.tv.

Tutte le Leghe sono impegnate nell'ultimo weekend della Nations League dedicato alla fase a gironi. In totale ci sono 9 incontri: 2 della Lega A (Germania-Bosnia Erzegovina e Olanda-Ungheria), 4 della Lega B (Georgia-Ucraina, Montenegro-Islanda, Turchia-Galles, Albania-Repubblica Ceca), 2 della Lega C (Azerbaigian-Estonia, Svezia-Slovacchia) e 1 della Lega D (Andorra-Moldavia). Si inizia alle 15:00 con Azerbaigian-Estonia, poi lo slot delle 18:00 e infine il classico appuntamento delle 20:45.

Dove vedere Germania-Bosnia di Nations League in diretta TV: l'orario

Tra i match che più interessano gli appassionati c'è sicuramente ciò che riguarda il Gruppo 2 della Lega A dove è ancora apertissima la sfida per la qualificazione. I tedeschi veleggiano in prima posizione incontrastata e sono praticamente già inseriti per la fase ad eliminazione diretta che inizierà con i quarti di finale. Hanno 10 punti, contro i 5 di Olanda e Ungheria che si sfideranno nel classico scontro diretto, in contemporanea. Calcio di inizio fissato per le 20:45, la diretta Tv non ci sarà ,a le gare si potranno seguire su Uefa.tv, effettuando la registrazione, senza costi aggiuntivi.

Tutte le partite di Nations League di oggi, sabato 16 novembre

15:00 – Azerbaigian-Estonia (Lega C, Uefa.tv)

18:00 – Georgia-Ucraina (Lega B, Uefa.tv)

18:00 – Montenegro-Islanda (lega B, Uefa.tv)

18:00 – Turchia-Galles (Lega B, Uefa.tv)

18:00 – Andorra-Moldavia (Lega D, Uefa.tv)

20:45 – Germania-Bosnia Erzegovina (Lega A, Uefa.tv)

20:45 – Olanda-Ungheria (Lega A, Uefa.tv)

20:45 – Albania-Repubblica Ceca (Lega B, Uefa.tv)

20:45 – Svezia-Slovacchia (Lega C, Uefa.tv)