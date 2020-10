Prima tornata di gare per la domenica della Nations League in cui non sono mancate le emozioni. Pareggio senza reti tra Olanda e Bosnia, che si trovano nello stesso raggruppamento dell'Italia. Lukaku ha illuso il Belgio che è stato sconfitto in rimonta dall'Inghilterra per 2-1, stesso risultato che ha contraddistinto la vittoria della Croazia sulla Svezia di Kulusevski. Tripletta di Haaland nel successo della Norvegia sulla Romania, con gol "italiani" di Mkhitaryan e Pandev che hanno contribuito ai pareggi di Macedonia e Armenia.

Bosnia-Olanda 0-0. L'Inghilterra vince in rimonta contro il Belgio di Lukaku

Nessun gol nella sfida tra l'Olanda e la Bosnia, con gli oranje che perdono l'occasione per superare l'Italia nella terza giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Nel gruppo 2 l'Inghilterra si è sbarazzata in rimonta del Belgio con il punteggio di 2-1. Dopo il rigore segnato dall'interista Lukaku, sempre dal dischetto è arrivato il pareggio del suo ex compagno di squadra ai tempi dello United Rashford. Di Mount poi la rete della vittoria nella ripresa. Terza sconfitta di fila per la Svezia, battuta 2-1 dalla Croazia. I gialloblu con lo juventino Kulusevski titolare, dopo il botta e risposta tra Vlasic e Berg, sono stati messi ko da Kramaric.

Haaland show con la Norvegia. Gol di Pandev e Mkhitaryan

Negli altri match di giornata exploit di Haaland autore di una tripletta nella vittoria della Norvegia sulla Romania, per cancellare la delusione della mancata qualificazione a Euro 2020. Vittoria della Finlandia sulla Bulgaria, con l'attaccante del Genoa Pandev e il trequartista della Roma Mkhitaryan decisivi nei match rispettivamente di Macedonia e Armenia che hanno pareggiato contro Georgia e Estonia.

I risultati delle partite di Nations League

Lega A

Bosnia-Olanda 0-0 ( Gruppo 1)

Inghilterra-Belgio 2-1 ( Gruppo 2): 16′ rig. Lukaku (B), 39′ rig. Rashford (I), 64′ Mount (I)

Croazia-Svezia 2-1 (Gruppo 3): 32′ Vlasic (C), 66′ Berg (S), 84′ Kramaric (C)

Lega B

Norvegia-Romania 4-0 ( Gruppo 1): 13′, 65′ e 74′ Haaland, 39′ Soerloth

Finlandia-Bulgaria 2-0 (Gruppo 4): 53′ Taylor, 67′ Jensen

Irlanda-Galles 0-0 (Gruppo 4)

Lega C

Armenia-Georgia 2-2 (Lega C, Gruppo 2): 6′ Bayramyan (A), 46′ Katcharava (G), 74′ Okriashvili (G), 89′ rig. Mkhitaryan (A)

Estonia-Macedonia del Nord 3-3 (Lega C, Gruppo 2): 3′ aut. Kuusk (M), 33′ e 61′ Sappinen (E), 76′ rig. Liivak (E), 80′ Pandev (M), 88′ Zajkov (M)

Lituania-Bielorussia 2-2 (Lega C, Gruppo 4): 7′ Novikovas (L), 59′ rig. Lisakovich (B), 66′ Sachivko (B), 75′ Laukzemis (L)

Kazakistan-Albania 0-0 (Lega C, Gruppo 4)