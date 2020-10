Gol e spettacolo nella notte di Nations League in cui a brillare è stata soprattutto la gara tra Germania e Svizzera terminata con un pirotecnico 3-3. In casa dei tedeschi, gli svizzeri hanno messo in mostra una forza davvero inimmaginabile alla vigilia. Organizzazione, qualità e tanto gioco palla a terra che ha probabilmente sorpreso gli uomini di Low che non si aspettavano un atteggiamento simile da parte degli avversari. Svizzera che infatti si era anche portata avanti 2-0 con i gol di Gavranovic e di Freuler (gran pallonetto per il centrocampista dell'Atalanta) prima del gol dell'1-2 di Werner e del pareggio di di Havertz nella ripresa.

Neanche il tempo di festeggiare e la Svizzera è ritornata poi in vantaggia con un gol, dopo una carambola folle, da parte ancora di Gavrnovic che insacca la porta difesa da Neuer con un tiro potentissimo. Poi il 3-3 di Gnabry che tocca praticamente la prima palla della partita e di tacco insacca un gol a dir poco spettacolare. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Spagna cade incredibilmente in Ucraina perdendo 1-0 fuori casa a causa di un gol realizzato da Tsygankov che fa felice la nazionale di Shevchenko.

Spettacolo Germania-Svizzera: termina 3-3

Il 3-3 finale tra Germania e Svizzera alla fine mette in difficoltà gli ospiti che nonostante una grande prova, rischiano di retrocedere in Nations League. Da sottolineare comunque la grande prova della Nazionale di Petković capace anche di segnare un gol straordinario con Remo Freuler, il centrocampista dell'Atalanta bravo a sorprendere Neuer con un pallonetto perfetto.

Il risultato di Kiev, con la vittoria a sorpresa dell'Ucraina sulla Spagna, ha messo la Nazionale della Svizzera a soli 2 punti al quarto posto con l'Ucraina a 6 a pari punti con la Spagna con la Germania prima a 7. Una condizione che di certo non ha penalizzato i tedeschi che comunque hanno mostrato diverse lacune in difesa.

La Spagna cade a Kiev: l'Ucraina festeggia

Ma il risultato a sorpresa è maturato proprio a Kiev con l'Ucraina di Shevchenko capace di battere i campioni spagnoli e portarsi a 6 punti nel raggruppamento con Germania e Svizzera. Ottima prova di Yarmolenko e compagni, bravi a non farsi schiacciare dallo strapotere tecnico degli spagnoli ingabbiandoli prima per poi realizzare un gol decisivo.

Proprio la Svizzera, con questa vittoria, è stata sorpassata in classifica dai ragazzi di Sheva. Ora l'Ucraina, grazie all'1-0 segnato da Tsygankov, è al terzo posto a pari punti con la Spagna a 6 punti e la Germania a 7. Non solo i 7 gol tra Germania, Svizzera, Spagna e Ucraina perché a festeggiare in questa notte di Nations League, c'è anche San Marino che evita per la prima una sconfitta dopo 4 anni pareggiando 0-0 in Liechtenstein. La nazionale del Titano è ora a 1 punti nel girone.