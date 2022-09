Nasce il progetto del “tifoso robot”: portare allo stadio anche quelli che non possono farlo All’Estudiantes de La Plata stanno pensando di portare in campo i soci che non hanno la possibilità di essere allo stadio: nasce il “tifoso robot”.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio continua ad evolversi e la tecnologia è sempre più presente in un mondo spesso restio ai cambiamenti. Tra questi processi innescati, che riguardano sempre più o meno il campo, ce n'è uno nuovissimo che arriva dall'Argentina ed è tutto dedicato ai tifosi. L'Estudiantes de La Plata, club presieduto da Juan Sebastian Veron, ha scelto di voler avvicinare ancora di più i fan che non possono essere allo stadio per le partite e ha presentato il "tifoso robot".

L'androide trasmetterà l'evento in diretta e in questo modo i supporter che lo desiderano possono essere a casa propria sentendo l'atmosfera che si vive sugli spalti. Il meccanismo dell'UNOvr, nome del robot, trasmette l'incontro attraverso una telecamera con una visione a 360º e in qualità 8K: per vedere al meglio l'evento i tifosi dovranno indossare gli occhiali per migliorare l'esperienza.

L'idea a lungo termine dell'Estudiantes de La Plata è che i suoi membri possano acquistare posti virtuali e, se non partecipano, il "tifoso robot" li rappresenterà allo stadio e offrirà loro una visione della partita. L'iniziativa è integrata nel piano ‘Students Innova' e mira all'integrazione della tecnologia nello sport.

Al club, dicono, da più di cinque anni sono alla ricerca di una tecnologia simile e questo si consolida come un primo grande passo oltre il calcio ma per l'offerta di un servizio diverso ai loro fan. Lunedì scorso, durante la presentazione del robot, alcuni tifosi hanno avuto modo di provare l'esperienza in prima persona. Oltre alla trasmissione live degli eventi, UNOvr scatta anche foto. Siamo davanti ad un nuovo modo di assistere ad un evento sportivo.

L'idea, di realtà virtuale e aumentata, ha visto il suo primo passo lunedì scorso prima della partita che ha visto la sconfitta del Pincha per 2-1 contro il Defensa y Justicia: un manichino meccanico seduto in sugli spalti ha attirato l'attenzione di quanti erano intorno e così si è diffusa la notizia di questa novità per i soci del club.