Napoli-Pescara dove vederla in TV anche in chiaro: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Napoli-Pescara è l’ultima amichevole del precampionato della squadra partenopea. Spalletti e i suoi scenderanno in campo oggi, sabato 14 agosto, alle ore 17:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Napoli-Pescara è l'ultima amichevole in programma del precampionato dei partenopei. La partita si disputerà allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. L'amichevole si terrà oggi, sabato 14 agosto, con calcio d'inizio previsto alle ore 17:30. Anche questa volta ci saranno spettatori sugli spalti, ma potranno entrarvi solo coloro che sono muniti di Green Pass.

Il Napoli ha vinto tutte le partite del suo pre-campionato, brilla in particolare il successo per 3-0 all'Allianz Arena in casa del Bayern Monaco. Vuole chiudere bene i test amichevoli Spalletti che spera di avere soprattutto la squadra già in condizione e in forma in occasione della prima partita di campionato con il Venezia.

Partita : Napoli-Pescara

: Napoli-Pescara Quando si gioca : sabato 14 agosto 2021

: sabato 14 agosto 2021 Dove si gioca : Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro Orario: 17:30

17:30 Canale TV : Sky Sport Calcio, Canale 8

: Sky Sport Calcio, Canale 8 Diretta streaming: Sky Go, NOW, canaleotto.it

Dove vedere Napoli-Pescara in diretta TV e streaming

Napoli-Pescara si potrà vedere su Sky, che la trasmetterà in diretta. Il match sarà disponibile sul canale Sky Sport (canale numero 251 del satellite) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go e in streaming si potrà seguire anche su Now. La partita amichevole si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro su Canale 8, emittente locale napoletana che ha trasmesso in chiaro anche l'amichevole con l'Ascoli.

A che ora si gioca l'amichevole Napoli-Pescara oggi

L'amichevole tra i partenopei e i biancazzurri è in programma oggi, sabato 14 agosto, alle ore 17:30. L'incontro si terrà al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Sugli spalti ci saranno gli spettatori, ma servirà il Green Pass per accedere agli spalti del Patini per l'ultima amichevole pre-stagionale degli azzurri.

La prossima partita del Napoli in Serie A

Questa con il Pescara è la partita che chiude il pre-campionato del Napoli che domenica 22 agosto farà il suo esordio nella Serie A 2021-2022 allo Stadio Diego Armando Maradona ospitando il Venezia, squadra neopromossa in Serie A. L'incontro è in programma alle ore 20.45. In Serie A il Napoli e il Venezia non si affrontano da 54 anni.