C'è molta attesa nel quartier generale del Napoli, per il secondo e terzo giro di tamponi che verrà effettuato nelle prossime ore. Dopo i risultati dei primi test, che non hanno evidenziato casi di contagio tra i giocatori di Rino Gattuso, si attendono infatti gli ultimi due decisivi controlli. Insigne e compagni saranno dunque chiamati ad ulteriori esami oggi pomeriggio e poi nuovamente sabato a ridosso della partita con la Juventus: sfida in programma domenica sera alle 20.45, che non vedrà in campo il capitano azzurro a causa di un infortunio.

Se anche sabato pomeriggio, prima della partenza per Torino, arriveranno quindi risposte negative dal laboratorio di analisi, la squadra e lo staff tecnico partenopeo potranno dunque viaggiare senza problemi verso l'Allianz Stadium e scendere in campo per il primo big match della stagione.

De Laurentiis controlla la situazione

Ad agitare la lunga vigilia che porta alla sfida contro i campioni d'Italia, sono state le notizie arrivate da Genova: prima quelle del contagio di Perin e Schoene, poi quella relativa alla positività di una quindicina di persone tra giocatori e membri dello staff di Rolando Maran. Da lì è scattato il campanello d'allarme anche a Castel Volturno, dato che il Napoli aveva affrontato i rossoblù soltanto poche ore prima della notizia del tampone positivo a mezza squadra del Grifone.

Se la prossima gara dei liguri verrà molto probabilmente rinviata, per l'effettivo svolgimento di Juventus-Napoli si dovrà invece aspettare i risultati dell'ultimo testo molecolare dei giocatori azzurri. A seguire da lontano la situazione e gli esami medici dei suoi giocatori c'è anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente, dopo aver contratto il Covid-19 e aver passato diversi giorni in ospedale, si è finalmente lasciato alle spalle questo incubo e non vede l'ora di poter tornare a gioire per la sua squadra. Virus permettendo.