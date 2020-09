Cosa succederà ora dopo i 14 casi di positività al Coronavirus del Genoa? È questa la domanda del momento per una Serie A che si è ritrovata a fare i conti con una vera e propria gatta da pelare. Il caso dei rossoblu, inevitabilmente avrà delle conseguenze anche sul campionato, con il rinvio del match tra i liguri e il Torino sempre più probabile. Attesa per i tamponi a cui si sottoporranno i giocatore del Napoli, ultimo avversario del Genoa, e che domenica dovrà affrontare la Juventus. Una sfida anche questa in bilico.

La Serie A si è ritrovata improvvisamente a fare i conti in maniera massiccia con l'emergenza Coronavirus. Le positività al Covid di Perin, Schone, e di altri 9 giocatori, oltre a 3 tesserati del Genoa è molto più di un campanello d'allarme per il massimo campionato italiano. Al momento l'idea di uno stop del torneo non viene presa in considerazione almeno fino all'esito dei primi tamponi sul Napoli che darà un'idea delle dimensioni del contagio, al netto delle modifiche al protocollo, con la diminuzione della frequenza dei controlli che lascia molti dubbi. Difficile ipotizzare al momento la regolare disputa della partita tra Genoa e Torino in programma sabato pomeriggio. I rossoblu in attesa dei nuovi test non si alleneranno né oggi e né domani e dovranno essere autorizzati poi dall'Asl. Lo stesso ds dei rossoblu Faggiano ha aperto alla richiesta di uno spostamento della sfida con i granata.

È un'incognita anche Juventus-Napoli. A tenere banco è la situazione degli azzurri che nell'ultima giornata di campionato hanno affrontato proprio il Genoa. C'è grande attesa per il risultato dei tamponi dei giocatori azzurri, con il secondo ciclo previsto nella giornata di venerdì. Solo allora si potrà avere un quadro reale della situazione degli uomini di Gattuso che oggi torneranno ad allenarsi, con uno stato d'animo particolare dopo aver giocato contro avversari positivi e con la consapevolezza di dover aspettare comunque venerdì per avere un'idea concreta di quanto successo. La Lega aspetterà tutti gli sviluppi del caso prima di procedere a qualsiasi altra decisione. Le altre partite in programma non sembrano assolutamente a rischio, con le squadre che proseguiranno con i tamponi previsti dal nuovo protocollo.