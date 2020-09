in foto: Il Centro Sportivo Pio XII – Foto da sito Genoa

L'emergenza Coronavirus potrebbe nuovamente fermare la Serie A. È questa la grande paura del calcio italiano, dopo i casi di positività di Perin, Schone e di altri 12 componenti della rosa e dello staff tecnico del Genoa. La squadra di Rolando Maran, reduce dalla pesante sconfitta di Napoli, è in isolamento e rischia di non poter giocare la sfida contro il Torino: valevole per la terza giornata di campionato, in programma sabato prossimo allo stadio ‘Ferraris'.

La situazione in casa rossoblù è infatti particolarmente delicata. Il Centro Sportivo Gianluca Signorini oggi è rimasto chiuso, in attesa dell'intervento per la sanificazione, e dovrebbe riaprire nella giornata di domani quando Criscito e compagni saranno attesi dai tamponi per verificare il loro contagio. Coloro che risulteranno negativi, potrebbero infine riprendere ad allenarsi nella giornata di giovedì: a sole 48 ore dal match con i granata.

in foto: Il direttore sportivo Daniele Faggiano

Le parole del ds Faggiano e il rischio del rinvio dell'intera giornata di campionato

"Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare", ha fatto sapere al ‘Secolo XIX' il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano. I giocatori risultati positivi, di cui non si conoscono ancora i nomi e che risulterebbero tutti asintomatici (solo un membro dello staff lamenta febbre e tosse), erano scesi in campo nello scorso weekend contro il Napoli di Gattuso: squadra che ora dovrà anche lei sottoporsi ad un giro di test per verificare l'eventuale contagio.

Se il rinvio per Genoa-Torino è praticamente inevitabile, ma su questo punto dovrà dire l'ultima parola la Lega, ora a rischiare non è soltanto Juventus-Napoli (che verrebbe cancellata in caso di contagi tra i partenopei) ma anche l'intera terza giornata di Serie A che potrebbe infatti essere rimandata a data da destinarsi. Di fronte a questa scelta, e con la complicità della sosta per le nazionali, la Serie A potrebbe così avere quindici giorni di tempo per negativizzarsi e riprendere ‘normalmente' la stagione con le gare del quarto turno fissate per il weekend del 17 e 18 ottobre