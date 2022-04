Napoli-Mertens prove di rinnovo per un altro anno: non per soldi ma per amore Sempre più insistenti le voci di un prolungamento dell’attuale contratto in scadenza il prossimo giugno. Con una riduzione significativa sul fronte emolumenti.

A cura di Alessio Pediglieri

L'uomo dei record azzurri, ‘Ciro' per tutti, all'anagrafe Dries Mertens, potrebbe prolungare la sua permanenza al Napoli per almeno un'altra stagione ancora. Sarebbe la decima da quando, nell'agosto del lontano 2013 venne acquistato dai partenopei dal PSV Eindhoven a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo di euro. Tra club e giocatore non è mai venuta meno la scintilla in tutti questi anni e adesso si starebbe anche trattando un ulteriore prolungamento.

Nulla di formale al momento, ma comunque una notizia che è trapelata dal quartier generale azzurro e che starebbe per essere messa al vaglio da parte del presidente De Laurentiis. Ovviamente la città e i tifosi hanno accolto l'indiscrezione come un gol, per lo storico amore che oramai lega Mertens alla realtà partenopea che va ben oltre il campo e i gol. Un'attesa che dovrebbe anche durare poco perché l'attuale contratto ha scadenza naturale al prossimo giugno e quindi dovrebbe venire ridiscusso nelle prossime settimane.

Dires Mertens e il Napoli in passato hanno anche vissuto momenti turbolenti, che poi sono stati superati da reciproche nuove intese, ratificate da un'intesa che sul campo ha sempre portato straordinari frutti. Dopotutto, il belga fa parte della storia del club, di cui ne è giustamente diventato anche il più grande cannoniere di tutti i tempi in generale con i suoi 145 gol: 110 segnati in campionato e 28 nelle coppe internazionali. Una storia che dovrebbe dunque proseguire per legare praticamente a vita (il prossimo 6 maggio compirà 35 anni) il destino calcistico (e privato) di Mertens alla realtà partenopea.

Sul rinnovo dell'attuale contratto in scadenza il 30 giugno, non ci dovrebbero essere più dubbi ma solamente da affinare qualche particolare ritenuto marginale da entrambe le parti. La città che l'ha adottato da sempre e ‘Ciro' ha sempre ricambiato dentro e fuori il campo, radicandosi sempre più nel panorama partenopeo, cornice unica anche per la nascita del suo primo figlio. Particolari che riguardano ovviamente il lato economico dell'accordo: oggi il belga guadagna circa 4,5 milioni di euro ma il rinnovo verrà sancito da un contratto al ribasso sul fronte degli stipendi. Si parla di cifre che dovrebbero superare di poco il milione di euro stagionale. Dettagli, comunque, perché la voglia di continuare c'è. Ed è l'unica cosa che conta.