Mertens e Napoli lontani sul rinnovo, Vieri punta il dito contro De Laurentiis: “Non capisce niente” Dries Mertens non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e la situazione non sembra essere vicina alla risoluzione.

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Dries Mertens sembra lontano da Napoli e dal Napoli. Nonostante il calciatore belga abbia dichiarato di voler rimanere in azzurro, la situazione che riguarda il suo contratto rimane incerta. Il numero 14 starebbe aspettando il club per discutere il prolungamento ma, allo stesso tempo, avrebbe iniziato ad esplorare eventuali ipotesi se non ci dovesse essere l'accordo per il rinnovo del suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis, in scadenza la prossima estate.

Il miglior marcatore della storia del Napoli vorrebbe chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio e conquistarsi il rinnovo a suon di gol: in questa stagione il belga ha siglato 8 gol in 21 presenze, tra tutte le competizioni, e vorrebbe un finale di stagione super per invogliare il club azzurro a puntare ancora su di lui.

Ma ogni c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero la mancanza di accordo a meno di sei mesi dalla fine del contratto: Mertens, come già detto, si starebbe guardando intorno e lo scorso mese infatti avrebbe avuto dei contatti con un club della Major League Soccer, torneo dove si è appena accasato il suo compagno di squadra Lorenzo Insigne in vista della prossima stagione. La priorità di Dries sarebbe quella di rimanere a Napoli ma se non dovesse arrivare la stretta di mano con il presidente De Laurentiis per un’altra stagione, allora il calciatore classe 1987 sarebbe libero di prendere in considerazione qualsiasi ipotesi.

Leggi anche De Laurentiis si presenta nello spogliatoio dopo Napoli-Spezia: discorso alla squadra

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, Ciro Mertens avrebbe chiesto un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro, riducendo notevolmente l’attuale stipendio di 4.5 milioni, per restare in azzurro.

Di questa situazione ha parlato anche Christian Vieri ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch. L'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan ha criticato duramente Aurelio De Laurentiis per la situazione del calciatore belga: "Mertens a scadenza? De Laurentiis non capisce niente, è scarso. Fossi nella Juve o nel Milan lo prenderei subito. Ha 34 anni? Gli fai 2 anni di contratto, fa 20 gol a stagione se le gioca tutte".

Una critica esplicita e diretta al numero uno azzurro, che ancora non si è mosso a prolungare il legame con il miglior marcatore della storia del Napoli.