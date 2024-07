video suggerito

Napoli-KF Egnatia dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Napoli-KF Egnatia è la terza amichevole pre-season della squadra di Antonio Conte: fischio d’inizio alle ore 20:00 con diretta tv e streaming su One Football. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli affronta il KF Egnatia nella terza amichevole pre-campionato, la prima nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro. L’avversaria della squadra di Antonio Conte sarà il club campione in carica del campionato albanese e non l’Adana Demirspor, a seguito di problemi da parte del club turco. La partita è in programma oggi, domenica 28 luglio, con fischio d'inizio fissato alle ore 20 allo stadio Teofilo Platini.

Il club partenopeo aveva comunicato il cambio di avversario con una nota ufficiale: "SSC Napoli comunica che la prima gara amichevole del ritiro di Castel di Sangro di Domenica 28 Luglio alle ore 20:00, non si giocherà contro l'Adana Demirspor a seguito di problemi da parte del Club turco, ma contro il KF Egnatia – club campione in carica del campionato albanese. Tutti coloro che hanno acquistato e continueranno ad acquistare il Napoli Summer Pass su OneFootball avranno automaticamente accesso all’amichevole Napoli-KF Egnatia. Il cambio della partita sulla piattaforma avverrà nei prossimi giorni".

Dopo le prime uscite contro Anaune e Mantova, il Napoli sfiderà il Klubi Sportiv Egnatia e poi disputerà altre due amichevoli, contro Brest (31 luglio) e Girona (3 agosto ) prima dell'esordio ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena al Maradona.

Partita: Napoli-KF Egnatia

Dove: stadio Teofilo Platini, Castel di Sangro

Quando: sabato 20 luglio 2024

Orario: 20:00

Diretta TV: One Football

Diretta Streaming: One Football

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-KF Egnatia in diretta TV

La terza uscita stagionale del Napoli contro KF Egnatia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su OneFootball a pagamento al costo di euro 6,99: per vederla in tv bisogna scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile

Napoli-KF Egnatia dove vederla in diretta streaming

La terza amichevole degli azzurri sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobile.

La probabile formazione del Napoli contro il KF Egnatia

Conte ancora non ha tutti gli uomini a disposizione e farà altri esperimenti prima di iniziare a definirei la squadra, in attesa di movimenti anche dal mercato. In campo sicuramente i nuovi, ovvero Rafa Marin e Spinazzola.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. All. Conte.