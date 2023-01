Napoli-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni della partita Napoli-Juventus è l’anticipo della 18a giornata della Serie: allo stadio Maradona è un vero e proprio big match per la lotta Scudetto. Diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime sulle formazioni di Spalletti e Allegri.

A cura di Vito Lamorte

Napoli–Juventus dove vederla in diretta TV e live streaming.

Il Napoli ospita la Juventus al Maradona nel big match della 18a giornata della Serie A 2022-2023. Una partita che si preannuncia fondamentale per la zona alta della classifica e per la lotta scudetto. Si gioca oggi venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Luciano Spalletti – prima in classifica – si candida alla vittoria dello scudetto dopo essersi laureata campione d'inverno: gli azzurri vengono dalla vittoria di Genova contro la Sampdoria dopo il primo stop in campionato rimediato a Milano contro l'Inter dopo la sosta. Al Maradona, però, arriva una Juve – seconda in classifica – in cerca della nona vittoria consecutiva. "Partita più importante per loro che per noi", ha dichiarato Allegri con Spalletti però che indica i bianconeri come i favoriti per la vittoria.

Le ultime news sulle formazioni di Napoli-Juve: Kim recupera e sarà al centro della difesa, in attacco Spalletti si affiderà al tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Allegri non cambierà la sua squadra e starebbe pensando alla carta a sorpresa Chiesa sulla corsia di destra. In avanti l'ex Milik in coppia con Di Maria.

Partita: Napoli-Juventus

Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Quando si gioca: venerdì 13 gennaio 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 18a giornata

Dove vedere Napoli-Juventus in diretta TV

Si potrà vedere il big match tra Napoli e Juve in diretta TV su DAZN. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per vedere la gara in tv gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare ‘Zona DAZN' e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Napoli-Juventus dove vederla in streaming

La super sfida dello stadio Diego Armando Maradona si potrà vedere anche in streaming grazie all'app di DAZN, disponibile per smartphone e tablet oppure basterà collegarsi al sito ufficiale.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Il Napoli dovrebbe presentarsi al gran completo con Kim che ha recuperato dal piccolo problema fisico di Genova: il coreano sarà al fianco di Rrahmani al centro della difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski con il tridente che sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Trai pali Meret.

La Juventus non dovrebbe cambiare il 3-5-2 che sta facendo tanto bene e Allegri starebbe pensando anche alla sorpresa Chiesa sulla fascia destra: al momento sembra in vantaggio McKennie ma non è detto che nelle ultime ore possa prendere corpo questa ipotesi. Trio brasiliano davanti a Szczesny, Kostic a sinistra e davanti Milik con Di Maria. Locatelli, Paredes e Rabiot in mezzo al campo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.