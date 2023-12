Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming Il Napoli ospita l’Inter al Maradona nel big match della 14ª giornata di Serie A: i campioni in carica vogliono ritrovare la vittoria in casa dopo il successo di Bergamo, nerazzurri chiamati a riprendersi il primo posto in classifica. Diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Mazzarri e Inzaghi.

Il Napoli ospita la capolista Inter per il big match della 14ª giornata della Serie A 2023-2024. Azzurri reduci dalla sconfitta contro il Real in Champions ma in campionato ha battuto l'Atalanta nella partita di esordio di Mazzarri nuovo allenatore dei campioni d'Italia. I nerazzurri di Inzaghi, galvanizzati dal pari in rimonta sul Benfica, vogliono rispondere alla Juve e riprendersi il primo posto in classifica. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli oggi, domenica 3 dicembre 2023, alle ore 20.4: il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

Mazzarri dovrebbe ritrovare Osimhen dal 1′ nel tridente con Politano e Kvaratskhelia. Inzaghi torna con il tandem titolare Lautaro-Thuram in attacco.

Partita: Napoli-Inter

Quando si gioca: domenica 3 dicembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 14ª giornata

Quando si gioca Napoli-Inter e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Napoli-Inter è il posticipo della 14ª giornata di campionato e sarà visibile in diretta TV su Dazn, con una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Napoli-Inter in streaming

La diretta streaming di Napoli-Inter sarà disponibile su DAZN sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Inzaghi proverà fino all'ultimo a recuperare Bastoni ma è molto probabile che la difesa sarà composta da Darmian, de Vrij e Acerbi davanti a Sommer. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Lautaro Martinez e Thuram.

Mazzarri è in emergenza sulla corsia sinistra, dove mancano Mario Rui e Olivera, dovrebbe esserci Ostigard a completare la linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani e Natan nel ruolo di terzino sinistro. Un'altra novità potrebbe essere quella di Osimhen tra i titolari nel tridente con Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.