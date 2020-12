La sconfitta contro la Lazio, seconda di fila dopo quella in casa dell'Inter ha fatto suonare il campanello d'allarme in casa Napoli. Gennaro Gattuso ha deciso di mandare la squadra in ritiro, dopo la prestazione opaca contro i capitolini, come confermato in una breve nota ufficiale divulgata anche sui social. Gli azzurri dunque si fermeranno a Castelvolturno da oggi, fino al match casalingo contro il Torino in programma mercoledì sera.

(in aggiornamento)